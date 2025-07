El municipio de Aguascalientes ha detectado al menos 30 fincas en riesgo estructural dentro del centro histórico de Aguascalientes. Al respecto, el secretario de Desarrollo Urbano, Óscar Tristán Rodríguez Godoy, señala que muchas de esas construcciones están deshabitadas desde hace décadas y sin propietarios localizables, lo que impide su intervención formal por parte de las autoridades.

“Son fincas que no localizamos al propietario. Les decía yo, aquí por ejemplo, en Héroes de Chapultepec, esquina con Colón, hay una vivienda que me dice el señor que tiene 30 años viviendo él allí y no ha visto que nadie haya ingresado”, indicó.