Tras la difusión de un video en el que un joven, identificado como supuesto trabajador del Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes (IMJUVA), insulta verbalmente a un motociclista en vía pública, el director del organismo, Francisco Muñoz Sánchez, negó cualquier vínculo laboral con él y se deslindó completamente del hecho.

“Él no es servidor público. Yo no lo conozco mucho a él. No lo conozco. Pero lo que sé de él es que es un gran estudiante de la Universidad Panamericana (…) él entró ahí a participar dos, tres actividades”, indicó.