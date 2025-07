Después de que la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) amenazara con contender solo en el próximo periodo electoral, debido a que el actual partido en el poder no ha cumplido con los acuerdos pactados previo a la administración vigente, el tercer integrante de la que fuera la alianza “Fuerza y Corazón por Aguascalientes” emitió su postura.

Óscar Estrada Escobedo, presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD), declaró que, pese al contraste en sus ideales, han encontrado coincidencias para trabajar en conjunto con el Partido Acción Nacional (PAN).

“Yo no sé qué hayan pactado ellos fuera de récord, pero en el tema de coaliciones, siempre son temas difíciles. Vamos por un bien común y vemos en qué podemos caminar; nosotros hemos caminado bien desde 2014, si no, no hubiera habido una coalición en esta ocasión” postuló.