Puebla, Pue. La diputada local Celia Bonaga Ruiz busca castigar con penas de 6 a 10 años de prisión y multas de 30 mil a 100 mil pesos a quienes realicen publicaciones fraudulentas o engañosas, como vacantes de empleo que terminan estando ligadas a la trata de personas con fines de explotación sexual.

Para ello, la Comisión de Honor y Justicia analizará la propuesta con el fin de emitir el dictamen que permita tipificar la publicidad engañosa como delito, y así aplicar las penas antes mencionadas.

Celia Bonaga Ruiz documentó el caso de una joven poblana que ingresó a una página donde le ofrecieron trabajo como edecán. Una vez que estos sujetos lograron enganchar a la joven, la citaron para una entrevista en la avenida Juárez.

Al llegar al lugar, se percató de que la entrevista era en un estacionamiento; estando ahí, la obligaron a subir a un vehículo y la llevaron a un hotel, donde fue víctima de abuso sexual. Después, sus agresores comenzaron a extorsionarla para que se prostituyera, a cambio de no difundir los videos donde se ve la agresión sexual.

La congresista documentó otro escenario de este tipo de fraudes en la Sierra Negra, donde jornaleros están siendo reclutados por desconocidos que después los ingresan a la red de trata de personas.

“No hay un marco legal hoy en Puebla que permita sancionar esas publicaciones engañosas. En estos momentos de la ley, si una joven o víctima acude a denunciar, no pasa nada, porque solo se toma como un antecedente, pero no está tipificado y no hay castigo”, dijo Celia Bonaga Ruiz.