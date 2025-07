Los centros de rehabilitación no regulados en Aguascalientes, podrían ser utilizados para cometer actividades ilícitas, sostuvo Gonzalo Pérez Zúñiga, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), aunque aseguró que hasta el momento la corporación no ha detectado esta situación.

“Yo creo que si hay este tipo de lugares, lo pueden referenciar como algún grupo para concentrarse ellos. No lo hemos detectado, yo no sé si la Fiscalía ha detectado alguno donde haya realizado alguna intervención, pero al menos nosotros no lo hemos tenido”, apuntó.