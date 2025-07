Luego del desalojo y demolición de seis viviendas en la colonia de San Juan de Abajo en León, la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, aseguró que su administración brindará apoyo a las familias afectadas y trabaja en coordinación con el municipio para encontrar soluciones concretas, incluida la posibilidad de reubicación.

“Lo importante es que no están solos, que no los vamos a dejar solos. Aunque es un proceso jurídico en el que no tenemos intervención directa, sí nos corresponde buscar una solución para estas familias”, declaró la mandataria, tras ser cuestionada sobre el conflicto derivado de una orden judicial entre particulares.

La tarde del martes, la incertidumbre y el enojo se apoderaron de los habitantes de la colonia, luego de que maquinaria pesada demolieron seis casas, dejando a varias familias en situación de calle.

En protesta, colonos bloquearon la autopista León–Salamanca por casi dos horas, lo que obligó a la intervención de la autoridad estatal para liberar la vialidad y dar paso a una mesa de diálogo.

En reunión con el municipio de León, el secretario del Ayuntamiento, Pablo Elizondo, aseguró que ayudarán y revisarán caso por caso de los afectados jurídicamente.

En tanto, la gobernadora, Libia García Muñoz Ledo informó que desde el martes la Secretaría de Gobierno estuvo presente para generar canales de diálogo y atender el conflicto.

“Son familias que invirtieron sus ahorros, que hoy ven cómo son sacadas judicialmente, pero eso no quita que podamos apoyarlos”, afirmó.

Sobre el tipo de apoyo que se brindará, la gobernadora dijo que están en análisis y coadyuvan al municipio de León. “Vamos a buscar algún mecanismo para poderlos reubicar. El Estado tiene muchos terrenos cerca de León, estaremos revisando con el municipio esta posibilidad”.

El conflicto en San Juan de Abajo tiene origen en una disputa legal por la propiedad del terreno, lo que derivó en un fallo judicial que ordenó la demolición.

A pesar de tratarse de un juicio entre particulares, las familias afectadas, en su mayoría de escasos recursos, han exigido apoyo institucional ante la pérdida de su vivienda.

La gobernadora también subrayó que este tipo de conflictos muestran la necesidad de atender la planeación urbana y la regularización de asentamientos.

“Vamos a priorizar el apoyo a las comunidades. Lo importante ahora es dar respuesta humanitaria ante una situación muy sensible”, concluyó.