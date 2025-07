El Partido de la Revolución Institucional (PRI) en Aguascalientes aún no define cómo participará en el proceso electoral 2027, cuando se disputen gubernaturas, alcaldías, diputaciones locales y federales y senadurías, sin embargo, asegura estar listo para hacerlo sin una coalición con PAN y PRD.

Enrique Flores Mendoza, Delegado del Comité Ejecutivo Nacional PRI en la entidad, declaró que esperarán hasta septiembre del próximo año para definir su estrategia electoral, sin embargo, hizo un llamado a la militancia tricolor para preparar sus aspiraciones y participar en la próxima elección.

“El PRI está preparado para ir solo en las próximas elecciones. No es que estemos peleados con las coaliciones, pero la alianza a nivel nacional con el PAN se hizo por necesidad, no por gusto, reconociendo que era la manera en la que podíamos sacar de la presidencia de la República a Morena” declaró.

El priísta acusó al Partido Acción Nacional (PAN) de no cumplir con los acuerdos políticos pactados previo a las elecciones de 2022 y 2024, cuando contendieron en alianza junto con el PRD, señalando que no les han abierto los espacios suficientes en las administraciones locales y estatales comandas por perfiles blanquiazules.

“Estamos sentidos los priístas, no se ha cumplido con todos los compromisos de coalición, no ha habido espacios para nuestra gente, tanto en los municipios como en el Gobierno del Estado y por eso aprovecho esta ocasión para decir que nosotros hemos cumplido en Tepezalá, pero no se nos ha correspondido en otros municipios ni en el Gobierno del Estado” señaló.