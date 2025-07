El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Aguascalientes, Juan Rojas García, informó que ya se trabaja para el proceso de transición hacia una nueva administración del Poder Judicial, a fin de que esta concurra de manera tersa en beneficio de las personas involucradas.

Sin embargo, reconoció que existe incertidumbre sobre los recursos necesarios para que el Tribunal de Disciplina Judicial, la nueva instancia encargada de investigar y sancionar faltas de jueces, magistrados y ministros, entre en funciones. Esto ocurre después de que se aprobara su creación en la Reforma Judicial, en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal.

“No hay ningún problema (presupuestal) para concluir el presente año, aunque desconozco la parte que tiene que ver con el Tribunal de Disciplina, que es un órgano con el que no contamos y que va a empezar operaciones a partir del 1 de septiembre; al inicio del año no lo teníamos presupuestado” reconoció.

Pese a ello, Rojas García confió en que el área competente ya está haciendo los ajustes presupuestales necesarios para sostener este organismo y sus operaciones al cierre de este año.

“Son 5 magistraturas y todo lo que implica además, no solo la persona magistrada, sino todo el personal adicional con el que tiene que contar y los medios para cumplir su función, pero creo que es algo por lo que no nos debemos preocupar, porque, hasta donde he visto, se han hecho los ajustes correspondientes para que se lleve a cabo esta transición” agregó.