Tras un despliegue coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Paz, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, se llevó a cabo el operativo “Trueno” en el municipio de Villagrán, donde fueron detenidas seis personas: cuatro policías municipales y dos civiles. Además, fueron aseguradas armas de fuego y equipo táctico.

La intervención, realizada como parte de trabajos de inteligencia e investigación, se desarrolló en instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública local y se extendió por más de ocho horas. El operativo respondió a un mandamiento ministerial y, según autoridades estatales, forma parte del compromiso por recuperar la confianza ciudadana y actuar con apego a la legalidad y los derechos humanos.

Aunque aún no se detallan las causas de las detenciones, el operativo se realizó de forma sorpresiva para evitar filtraciones o alteración de pruebas, informaron fuentes cercanas a la intervención.

El presidente municipal de Villagrán señaló que, de confirmarse la responsabilidad de los elementos, no se tolerarán actos que comprometan la integridad de la administración. “Desde el 10 de octubre he demostrado con acciones que no toleraré ningún delito. Colaboraré activamente con las autoridades para lo que se necesite”, aseguró.

Las autoridades informaron que los detalles del caso se darán a conocer conforme avancen los tiempos jurídicos y procesales.