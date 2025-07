Cuestionada sobre las más de 70 niñas entre 13 y 15 años que resultaron embarazadas en Aguascalientes durante 2024 (una de ellas con un hombre de 55 años), la diputada local Mirna Medina Ruvalcaba, presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez, subrayó que es necesario poner el foco en el entorno familiar.

“Una niña de 13 años no por sí sola hace ese tipo de cosas. Algo está pasando en casa. ¿Dónde está mamá?, ¿dónde está papá?. No es que esté dando un sermón de misa, como luego me dicen. Lo que pasa es que es una realidad: yo, niña de 11 años a las 11 de la noche en la calle. Yo, niño de 9 años, a las 10 de la noche jugando afuera. ¿Dónde están los papás?”, expresó.