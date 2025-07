Desde el año pasado, especialistas en educación y psicología han estudiado los principales factores detrás de la deserción en universidades de la entidad, investigaciones en las que, preliminarmente, se han identificado problemas de salud mental y rechazo en el proceso de admisión como dos de los principales factores.

Francisco Rangel, director del área de educación superior del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) reconoció que ambos factores, sumados a obstáculos económicos o planes de estudio y/o instituciones que no cumplieron con las expectativas del alumno, han provocado que se den de baja o no continúen con sus procesos.

“También influye si no está vinculada al sector productivo, si no tiene laboratorios, talleres o si sus profesores no están actualizados. Los económicos afortunadamente están en el tercer lugar, pero el estrés, los problemas en hábitos de estudio y familiares, suelen estar detrás de la deserción” informó.