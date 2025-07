Empresarios de Aguascalientes se dicen preocupados por la inversión destinada por el Gobierno de México al financiamiento de programas sociales, cifra que según la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se prevé que llegué a los 3 mil millones de pesos en el mediano plazo de su administración.

Roberto Díaz Ruíz, presidente del Consejo Estatal Empresarial de Aguascalientes (CEEA), especuló sobre el origen de este recurso, que de provenir de endeudamiento público, podría implicar severos daños para las finanzas de la nación en el largo plazo, calificando dicha política como insostenible.

“Es preocupante, no es un dinero que produzca, ni dinero que nos sobre en México. Deberán saber cómo se está proyectando porque, si es en base a deuda, esta tendrá que pagarse y deben de ser cuidadosos con ese recurso que se está dispersando de esa manera” declaró.

El también líder de la industria del transporte de carga, consideró que el Gobierno, por el contrario, debería abocarse a generar las oportunidades y condiciones para mejorar el panorama económico del país, creando empleos, infraestructura y mejorando los servicios de salud, seguridad, entre otros.

“Necesitamos crear empleos, ser productivos, no esos empleos en los que dudamos que estén siendo bien empleados; no tengo ninguna prueba para decir cuáles, pero los programas sociales no tienen un soporte para permanecer por muchos años bajo ese esquema, ojalá esté equivocado” añadió.