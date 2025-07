La nueva Ley de la Guardia Nacional, aprobada por el Senado de la República, otorga facultades a dicha organización militar para intervenir comunicaciones privadas y realizar operaciones encubiertas mediante cualquier herramienta o dispositivo tecnológico que considere necesario para tareas de investigación preventiva.

Pese a que la medida ha sido fuertemente criticada debido a que facilita el espionaje gubernamental ilegal, en Aguascalientes, el Fiscal General del Estado, Manuel Alonso García, argumentó que se trata de una medida que puede aprovecharse para eficientar las investigaciones contra criminales.

“Yo siempre he apostado por el tema de tener mayor número de herramientas en el ámbito de la investigación, lógicamente respetando el marco legal y los derechos humanos. Creo que las autoridades sí deberían de tener mayores facultades en el tema de la investigación, pero sin tocar la intimidad o discreción de las personas” opinó.

No obstante, el ex director de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, reconoció que las autoridades no deben de abusar de estas facultades y se deben de mantener en el marco del respeto a los derechos humanos y la confidencialidad de la ciudadanía y de las personas sujetas a un proceso judicial.

“Como entiendo la reforma, todo esto tiene que ser autorizado por un juez, entonces creo que también nos corresponde a las autoridades no abusar de estas reformas, pero aplicarlas a fin de identificar o detener objetivos criminales, con herramientas que nos permitan ser más eficientes” complementó.

Cabe precisar que esta reforma sólo faculta a la Guardia Nacional para esta función, con la que podrá requerir a empresas de telecomunicaciones y telefonía móvil información en tiempo real sobre sus usuarios, incluyendo datos de geolocalización de los dispositivos. Dicha información deberá entregarse en un plazo no mayor a 12 horas tras la solicitud.