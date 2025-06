Debido a las constantes lluvias que se han registrado en Aguascalientes en las últimas semanas, locales y turistas encuentran en presas, cascadas y parajes un atractivo para visitar este fin de semana, dados los paisajes y entornos que han alcanzado el esplendor de su naturaleza.

Al respecto, el coordinador estatal de Protección Civil, Eduardo Muñoz de León, recomendó a la población extremar medidas para evitar alguna catástrofe, pues es común que en este tipo de sitios se den desde caídas y lesiones hasta extravíos y muertes si no se actúa de manera prudente.

“Hay que tener muchísimo cuidado; CONAGUA tiene personal ahí atento para que no suceda alguna desgracia. No hay que arriesgarse para que no sucedan tragedias o situaciones indebidas y sobre todo insistirle a las personas que por favor no tiren la basura, que la guarden en su vehículo y después la desechen en algún contenedor” externó.