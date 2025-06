“La pavimentación de esta calle era un compromiso, y después de 60 años que los vecinos llevaban pidiéndolo, ya se logró”, afirmó el gobernador Esteban Villegas Villarreal, al entregar la obra de pavimentación de la calle Sahuatoba en la colonia Rosas del Tepeyac, acompañado del presidente municipal Bonifacio Herrera Rivera. Esta obra representa más seguridad, salud y conectividad para las familias del sector, subrayó.

Villegas Villarreal explicó que los trabajos se realizaron con concreto hidráulico para asegurar su durabilidad. Recordó, junto con los vecinos, que anteriormente esta vialidad era prácticamente un cerro, lo que dificultaba incluso la instalación de servicios básicos como agua y drenaje.

“Esta calle estaba en muy malas condiciones, ya no se podía caminar, los vehículos no entraban y, en temporada de lluvias, todo se enlodaba. Ahora los niños pueden salir a jugar, las viviendas tienen mayor valor, y ya pueden ingresar ambulancias, patrullas, bomberos y taxis. Además, los autos de los vecinos no se dañarán, y se ayuda a cerrar un circuito importante de la ciudad”, puntualizó el Gobernador.

El alcalde Bonifacio Herrera reconoció que, por la complicada topografía del lugar, intervenir esta calle no era una tarea sencilla. “Fue el Gobernador quien se animó a cambiarle el rostro a esta colonia, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, expresó.

Inversión superó el millón de pesos

Por su parte, María Teresa Mojica Rodríguez, secretaria del comité de vecinos, manifestó: “Hoy es un día de celebración. Esta obra transformará nuestras vidas, es algo maravilloso. Agradecemos al Gobernador por cumplir su promesa; hoy damos un paso más hacia un entorno seguro y próspero para todos”.

La titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SECOPE), Ana Rosa Hernández Rentería, detalló que la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Sahuatoba implicó una inversión superior al millón de pesos, e incluyó trabajos de base hidráulica, conexiones sanitarias, agua y drenaje, pintura, guarniciones y banquetas.

Newsweek te recomienda continuar leyendo: Cuencamé ya cuenta con nueva cancha de Fútbol 7