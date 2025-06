La titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNyMA), Claudia Hernández Espino, alertó sobre el aumento de casos en Durango relacionados con la tenencia y compraventa de animales exóticos fuera de su hábitat natural. Algunos ejemplares han sido encontrados en viviendas particulares o en la vía pública, lo que ha encendido alertas sobre los riesgos legales, ambientales y de seguridad asociados a esta práctica.

De acuerdo con la funcionaria estatal, especies como leones, tigres o pumas no deben ser tratadas como mascotas, ya que conservan comportamientos instintivos propios de su naturaleza silvestre que no pueden ser controlados en un entorno doméstico. “No es que los animales estén invadiendo las zonas urbanas, es la actividad humana la que ha alterado su espacio natural”, explicó.

Hernández Espino reiteró que la posesión de fauna silvestre sin la autorización correspondiente constituye una violación a la ley ambiental, y que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) es la instancia encargada de atender estos casos.

En este sentido, exhortó a la ciudadanía a evitar la compra de estos animales y a reportar cualquier caso sospechoso de tráfico ilegal.

Detectan venta de fauna en Facebook

La venta de animales exóticos a través de redes sociales, particularmente en plataformas como Facebook, ha contribuido al incremento de estos casos. La secretaria señaló que esta práctica representa un doble riesgo: para las personas, al carecer de conocimientos técnicos para su manejo, y para los propios ejemplares, al no recibir las condiciones adecuadas de cuidado y resguardo.

Actualmente, Durango cuenta con Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs), autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), donde se albergan especies que no pueden regresar a su hábitat. No obstante, Hernández Espino consideró necesario ampliar la cobertura de estas unidades para atender la creciente demanda y evitar que más animales sean mantenidos en entornos no adecuados.

Finalmente, la funcionaria pidió a la población actuar con responsabilidad y colaborar con las autoridades en la protección de la vida silvestre. “La convivencia segura con estas especies sólo es posible dentro del marco legal y bajo supervisión especializada”, concluyó.

