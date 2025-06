Ante la reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, aprobada en el Congreso local para regular el uso de scooters, la Dirección de Tránsito y Movilidad del municipio capital anticipa que estos vehículos de movilidad personal se podrían prohibir en avenidas principales y ciclovías.

Así lo informó el titular de la dependencia, José Luis Rodríguez Montoya, quien explicó que se encuentran en proceso de revisión para adecuar el reglamento municipal.

“Dependiendo del rango de velocidad que alcance el vehículo, también se determinarán las medidas, porque incluso hay scooters que alcanzan hasta 50 u 80 km por hora, y eso no ofrece ninguna medida de garantía de seguridad”, explicó.

Rodríguez Montoya afirmó que, desde su perspectiva, los scooters “son vehículos no certificados que no ofrecen garantías de seguridad”, por lo que considera que lo mejor sería que no se utilicen.

Además, señaló que ha habido casos donde usuarios de scooters han puesto en riesgo su integridad y la de otros, donde la Dirección ha intervenido.

“Ya lo hemos hecho en tema de Bando de Policía y Buen Gobierno, por exponerse y exponer a terceros. Ya se han sancionado. Hubo una persona que se metió incluso al paso a desnivel; ese caso terminó en Justicia Cívica”, comentó.

En cuanto a la aplicación de sanciones, el funcionario aclaró que la propuesta deberá incluir multas para poder tener una base legal efectiva.

“La idea de una ley es que esté fundada, motivada y sancionada. Si no hay sanción, poca mente podemos hacer”, añadió.

Finalmente, señaló que se observa un bajo uso de scooters eléctricos en la ciudad, con apenas una o dos unidades detectadas al día.

Cabe destacar que la reforma a la Ley de Movilidad, únicamente contempla la prohibición de circulación con scooters por banquetas o zonas peatonales.