La Delegación del Bienestar en Aguascalientes ha censado mil 251 viviendas como parte del programa con el que se busca regularizar casas de INFONAVIT en estado irregular, informó el titular de la dependencia, Aldo Ruíz Sánchez, quien adelantó que la meta es llegar a 9 mil 223 hogares previamente identificados.

Los datos recabados, fueron los siguientes:

“Son viviendas que, por algún motivo, los propietarios ya no las pudieron pagar. Las viviendas invadidas son complejos de construcción habitados por personas que no son las dueñas; en su momento no se pudieron vender y por eso las ocupan, pero sí tienen un propietario” explicó Ruíz Sánchez.