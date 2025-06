El actor chileno Pedro Pascal ha reforzado su imagen como una de las voces más visibles en Hollywood en defensa de la comunidad trans, especialmente tras lanzar una crítica directa contra la autora de Harry Potter, J. K. Rowling, quien recientemente reavivó la polémica por sus opiniones sobre identidad de género.

El nuevo choque entre Pascal y Rowling se dio tras un fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido, que dictaminó que las mujeres trans no deben ser reconocidas legalmente como mujeres. La decisión fue celebrada por Rowling en redes sociales, donde publicó una foto en la que se la ve fumando un puro y bebiendo, acompañada del mensaje: “Me encanta cuando un plan se concreta”, en clara alusión al veredicto judicial.

‘LOS BULLIES ME ENFERMAN’: PEDRO PASCAL

Consultado por Vanity Fair, Pedro Pascal no dejó lugar a dudas sobre su postura: “Los bullies me enferman”, dijo, en referencia a la actitud de Rowling hacia la comunidad trans. El actor de The Last of Us y The Mandalorian remarcó que su compromiso no es solo ideológico, sino también profundamente personal.

Su hermana, Lux Pascal, es actriz y activista trans. “Quiero proteger a las personas que amo”, subrayó durante la entrevista. El comentario reafirma su posición como aliado de los derechos LGBT+, y coloca su defensa en el plano familiar y emocional.

CELEBRIDADES SE SUMAN A LA PROTESTA

La controversia generada por las declaraciones de Rowling no ha quedado en un cruce aislado con Pedro Pascal. Diversas figuras del cine y la televisión se han pronunciado en contra del fallo judicial británico y de las declaraciones de la escritora.

Entre quienes firmaron una carta abierta de protesta se encuentran Bella Ramsey (The Last of Us), Nicola Coughlan (Bridgerton) y Paapa Essiedu (I May Destroy You), todas figuras jóvenes con una creciente influencia en el entretenimiento global.

Hasta ahora, Rowling no ha respondido directamente a las declaraciones de Pascal. Sin embargo, el enfrentamiento entre ambos viene de años atrás. En 2020, la autora publicó una serie de tuits polémicos y un ensayo en el que aseguraba que su activismo busca defender “los derechos de las mujeres y las niñas”, una afirmación que ha sido ampliamente criticada por excluir a las mujeres trans.

UNA VOZ CONSTANTE EN DEFENSA DE LOS DERECHOS TRANS

Desde entonces, Pedro Pascal ha sido constante en su defensa de los derechos trans y en su rechazo a las declaraciones de Rowling. Ya en 2020 expresó públicamente su respaldo a la comunidad trans, y desde entonces ha utilizado su plataforma para amplificar mensajes de inclusión y respeto.

El más reciente capítulo de esta controversia refleja no solo el creciente activismo de Pascal, sino también la profunda división que sigue existiendo en el mundo del espectáculo respecto a la inclusión de personas trans. Mientras Rowling mantiene una postura firme que ha sido calificada como transfóbica por distintos sectores, actores como Pedro Pascal refuerzan un mensaje opuesto: el de la empatía, el respeto y la lucha por los derechos humanos.

Con una carrera en ascenso y una posición clara frente a uno de los temas más debatidos del momento, Pascal se consolida no solo como un actor relevante en la pantalla, sino también como un activista comprometido con las causas sociales. N

