Hoy en día, se percibe una despreocupación generalizada en las juventudes hacia el uso de preservativos de barrera como el condón, lamentó el activista e integrante del Centro de Atención Vive Aguascalientes (Grupo CAVA), Efraín Muro González, quien advirtió de las consecuencias que esto puede causar en la salud de las personas.

Derivado de ello, se observa una importante propagación de infecciones de transmisión sexual (ITS) entre personas de los 20 a los 35 años, como la clamidia, el herpes, la gonorrea, el VPH o el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Tan solo de VIH, se estima que en Aguascalientes existen 2,600 pacientes diagnosticados, sin embargo, se teme que esta cifra podría duplicarse o triplicarse por casos de personas que se desconocen portadoras del virus.

Aunado a ello, los activistas señalan que hay un desinterés generalizado por parte de las autoridades de salud para llevar un adecuado registro de la enfermedad, que les permita conocer el verdadero contexto de este problema de salud pública.

“Cuando damos un diagnóstico a algún joven ya no necesita la atención de antes, ya no es como un bombo en su cabeza, sino que nada más nos preguntan dónde hay que ir a atenderse, ahí nos damos cuenta que no les gusta usar condón ¿por qué? no sabemos, pero si no les gusta usar condón, volvemos a lo mismo” ejemplificó.