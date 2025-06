El “cobro de piso” incide directamente en el costo a los consumidores de insumos básicos para la sociedad, indicó la presidenta del Colegio de Economistas de Aguascalientes, Dafne Viramontes Ornelas, al ser cuestionada sobre el contexto que actualmente viven agroproductores de la entidad.

Tan solo el mes pasado, el precio del aguacate creció aproximadamente un 35% a nivel nacional y cerca de 40 % en Aguascalientes; el limón aumentó 24.2% localmente, a pesar de bajar su costo en el resto del país y el chile serrano subió 15.3% a nivel nacional y 23.6% en el estado.

“El tema de las extorsiones podría ser un factor que está incrementando los precios de los productos en general; no solo en Aguascalientes, sino a nivel nacional. Por ejemplo, el tema del aguacate y el limón en Michoacán, sabemos que parte de la inflación responde ae las extorsiones del crimen organizado, que incluso muchas veces les impide transportarlo” reconoció.

No obstante, otros factores como el robo, la inseguridad generalizada, los costos de insumos, problemas de logística y el clima también son determinantes en el incremento o descenso de los precios para el consumidor.

“Madereros también se han enfrentado a estas situaciones de extorsión en las que, para trasladar sus productos, tienen que pagar cuotas, entonces no sorprende que parte de los incrementos en ciertos bienes y servicios, respondan a este tema. No obstante, esto no significa que sea el principal componente, pero es parte de” agregó.