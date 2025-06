En el primer semestre de 2025, 13 niñas indígenas originarias del municipio de El Mezquital, Durango han sido atendidas por embarazo, según informó el secretario de Salud estatal, Moisés Nájera Torres.

Esta situación ha encendido las alertas entre autoridades sanitarias y de protección a la infancia, al señalarse que en diversas comunidades aún se justifican estas uniones con adultos bajo el argumento de “usos y costumbres”.

Nájera Torres hizo un llamado directo a las autoridades locales y a los representantes comunitarios de El Mezquital para que la ley prevalezca por encima de las prácticas tradicionales. Indicó que se están presentando casos en los que niñas de entre 12 y 13 años, de comunidades indígenas, inician su vida sexual, en la mayoría de los casos con hombres adultos, algunos de ellos incluso familiares o vecinos cercanos.

“Ellos dicen que son los usos y costumbres, pero no, tienen que aplicar la ley, no es posible que estén con menores de edad”, expresó el secretario, quien remarcó que no se trata de un asunto cultural, sino de un problema legal y de salud pública.

Embarazo adolescente aumenta el riesgo a muerte

El funcionario agregó que, si bien muchas de estas adolescentes reciben atención inicial por parte de médicos tradicionales de la zona, ante complicaciones del embarazo, frecuentes en estas edades, deben ser trasladadas al sistema estatal de salud, lo que incrementa la carga para los servicios públicos y pone en riesgo la vida de las menores.

Los embarazos en niñas menores de 15 años elevan el riesgo de muerte materna entre un 20 y un 25 por ciento, advirtió. “Un cuerpo debe tener la madurez para desarrollar nuevas células al interior del útero, no es un tema de caprichos ni de ideologías, es un tema fisiológico”, puntualizó.

Las declaraciones del secretario abren nuevamente el debate sobre los límites entre tradiciones comunitarias y la protección de los derechos fundamentales de la niñez, en particular en regiones indígenas y rurales donde aún existen fuertes resistencias hacia la intervención institucional.

Newsweek te recomienda continuar leyendo: Sin médicos ni medicinas en zonas rurales de Durango, señala diputado