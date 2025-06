Tras un largo periodo de ausencia de los reflectores desde el estreno de The Flash en 2023, el actor Ezra Miller reapareció sorpresivamente en el Festival de Cine de Cannes 2025 y confirmó que se encuentra en “terreno tentativo” con respecto a su regreso a la vida pública y profesional. En una entrevista exclusiva con el medio italiano Lo Speciale Giornale, el actor habló por primera vez de su futuro artístico tras los múltiples escándalos que lo mantuvieron alejado de Hollywood.

EL PROYECTO DE REGRESO: CINE JUNTO A LYNNE RAMSAY

Durante su aparición en Cannes, Miller explicó que su presencia obedecía a una invitación de la reconocida directora escocesa Lynne Ramsay, quien dirigió al actor en el aclamado drama psicológico We Need to Talk About Kevin (2011). Miller reveló que están trabajando en conjunto en una nueva película: una historia de vampiros coescrita por ambos.

“Estoy trabajando con Lynne nuevamente, probablemente será lo primero que haga. Es una película que estamos escribiendo juntos”, explicó. “He estado escribiendo mucho, porque es algo que puedes hacer en soledad, y esa ha sido una buena aliada para mí”, agregó el actor, en aparente alusión a su retiro de la vida pública.

UN RETORNO CAUTELOSO TRAS LA POLÉMICA

Cuando se le preguntó sobre su relación actual con el cine, Miller fue claro: “Diría que estoy en terreno tentativo”, confesó. Aun así, mostró una fuerte conexión emocional con Ramsay, asegurando que su aparición en Cannes fue por lealtad. “Vine porque ella me pidió que viniera. Y si hay algo en lo que aún creo firmemente en esta vida, es en la devoción hacia los tuyos, tus seres queridos… por encima de todo”.

EL ÚLTIMO ESCÁNDALO: ARRESTOS Y DENUNCIAS EN HAWÁI

El regreso de Miller se da tras una serie de escándalos legales que incluyeron arrestos por alteración del orden público, agresión y denuncias por acoso en Hawái entre 2020 y 2022, así como acusaciones de comportamiento errático y manipulación en distintos estados de Estados Unidos. La controversia llegó a su punto más álgido cuando Warner Bros. decidió seguir adelante con el estreno de The Flash pese a las acusaciones, pero sin comprometer futuros proyectos con el actor.

Desde entonces, Miller ha mantenido un bajo perfil, sin dar entrevistas ni participar en producciones públicas, hasta su reciente reaparición en Cannes.

¿RENACER EN EL CINE INDEPENDIENTE?

El nuevo proyecto con Ramsay podría marcar el inicio de una etapa más introspectiva y artística para Miller, alejándose del cine de superhéroes y apostando por un cine más autoral. La película, aún sin título oficial, genera ya expectativas tanto por su temática como por la colaboración creativa con la directora de Die, My Love.

Aunque el camino de redención para Ezra Miller aún es incierto, su reaparición en uno de los festivales más importantes del mundo sugiere una tentativa vuelta al ruedo, esta vez desde la periferia del cine comercial y con una narrativa más personal. N

NW Noticias te recomienda también estas notas: