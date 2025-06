La apertura condicionada de la cultura pública LGBT+ en Aguascalientes

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reconoce que los derechos culturales son esenciales para consolidar el respeto y la protección de la dignidad humana pues son un vehículo para la tolerancia, el diálogo y la pluriculturalidad. Es con base en este fundamento por el cual el estado es responsable de preservar, promover y difundir el patrimonio cultural, así como para fomentar la creación y el acceso a las expresiones artísticas y culturales.

En Aguascalientes, las instituciones responsables de ello son el Instituto Cultural de Aguascalientes y las dependencias municipales. Además se que algunas universidades estatales se suman a esta labor como parte de su rol de reconocimiento y difusión cultural.

En ese sentido, con las instituciones el primer contacto de muchas de las personas en materia cultural y, a lo largo de una carrera artística, son constantes los contactos que se tienen hacia estos espacios. De ahí la importancia que se garantice que las casas de culturas y todas la aulas sean percibidas como espacios seguros.

Dentro de las encuestas que se realizaron para esta investigación, de las 24 personas que participaron, 3 manifestaron haber sido discriminado por su orientación sexual en espacios artísticos debido a su orientación sexual o identidad de género; 7 señalaron que pudieron haber sido víctimas de discriminación, mas no se pudo identificar claramente. Es decir, casi la mitad de los encuestados no percibe los espacios culturales como libres para el desarrollo.

Los encuestados consideran que hay comentarios o acciones discriminatorias que podrían ser “pasivo-agresivas”. Aunque hay quienes manifestaron actos más concretos, uno de ellos relató: “Recibí rechazo por parte de compañeros de mesa al momento de leer y también en el momento posterior al saber que hablaron mal de mi obra por tratar temas de disidencia sexual”.

Desde luego, así como sucede en otros ámbitos, estos espacios no están exentos de reproducir discursos discriminatorios o de odio, así como lo relata otro de los encuestados: “en el centro de artes visuales, mis compañeros empezaron a hablar sobre cómo la agenda gay quería destruir a la familia, los confronte”.

Quizá estos aspectos escapen del alcance de la autoridad de los institutos como tal, y más considerando que dichos comentarios no vienen de servidores públicos. Sin embargo, esto es un reflejo de lo permisivo que ha sido el estado para que se reproduzcan dichos discursos al no tener campañas o acciones concretas para frenar estos discursos.

Aunque la encuesta también arrojó que estos discriminatorios no son tan frecuentes, un tercio de los encuestados manifestó que se sienten incómodos o inseguros al expresar su orientación o identidad en estos espacios.

La mitad de los encuestados consideró que los espacios culturales gubernamentales no están abiertos a tener artistas donde su obra tenga temáticas LGBT, tanto del estado como de municipios. En cambio, dos terceras partes consideran que las universidades muestran más apertura respecto a ello y 83% considera que hay más apertura en iniciativas de la sociedad civil.

Sin embargo, para Rafael Saavedra, profesor investigador, desde los últimos años en la UAA tienen una visión limitada del arte percibiendo a estudiantes del Centro de las Artes y la Cultura como quienes estudiaron por gusto y no por querer superarse económicamente en la vida, señaló durante el evento “Marica Sin Lugar”, realizado en el espacio cultural autogestivo Artefacto.

“Ven el arte como algo extra, no forma parte fundamental de las actividades de la universidad. Lo confirma el hecho que solo tenemos un museo, el de la Muerte, que está abandonado y que su museología no se ha movido desde que abrió. Me parece absurdo que tenga un Centro de las Artes y que los temas de arte los mueva difusión”, señaló.

Bajo este contexto, se ve muy reducido el espacio para el arte transgresor, que muestre la diversidad cultural, de género y sexual. “El arte se vuelve autocomplaciente, es absorbido por el sistema, se vuelve proselitista y se vuelve panfletario”, agregó.

Hay quienes consideran que sí es necesario más espacios para poder tener representatividad, sobre todo sacar el arte LGBT performativo fuera de los antros y bares. En cambio, también señalan que cualquier espacio puede ser viable para presentaciones. Mas si consideran que en todo espacio se debe garantizar la no discriminación.

Uno de los comentarios de la encuesta lamentaba que se este año no se realizaran las mesas de lectura Voces de Agua que Suena en el CIELA Fraguas, un evento donde se reunían poetas locales que pertenecen a la diversidad.

Este evento fue organizado en el 2022 por Mario Frausto Grande, poeta y maestro, reuniendo a una veintena de poetas LGBT en su primera edición durante el mes del orgullo. Este evento fue organizado en el último año bajo el gobierno de Martín Orozco Sandoval y en el primero de María Teresa Jimenez Esquivel y es bajo este último periodo en donde se han percibido un retroceso en cuestión de accesibilidad.

“Como que dicen: ‘sí puedes hacerlo, pero no te vayas a poner muy jota, ni muy glitter, ni muy mostrona. Hay una resistencia muy grande, al ser una cuestión política la comunidad LGBT+, ellos no quieren tomar partido con ello. Hay un temor fuerte por parte de esta idea política”, externó.

Este conservadurismo se ha profundizado desde el 2020 cuando grupos religiosos exigieron retirar la imagen del cartonista Helguera donde aparece la Virgen María con el rostro de la catrina garbancera. En su momento, fue un escándalo que terminó con la destitución de la entonces directora del ICA, Claudia Santa Ana. Desde entonces, se ha percibido una menor apertura al arte que cuestiona, que representa; el arte que no teme exponer su postura política.

En ese sentido, Frausto Grande relata: “Yo, por ejemplo, lo que más he batallado siempre al hacer el evento es la publicidad, no quieren ciertas imágenes, no quieren arcoiris. Tienes que ser cuidadoso con cómo nombrar el evento. No puedes por ejemplo mencionar disidencia, porque es una palabra políticamente muy fuerte”.

“Yo agradezco al instituto, principalmente al CIELA Fraguas que me ha dado el espacio, pero sí es batallar, pero no es por la gente del CIELA, es más arriba. Por agenda y por cuota nos pueden incluir, pero siempre con pincitas”, reiteró Frausto Grande. “No es como que vayamos a hacer un desmadre como tal, simplemente es una proyección que existe y es parte de la comunidad en general”, externó.

Desde otra perspectiva, Alicia Cruz, directora de Diversx, destacó que desde el 2012 hasta la fecha en los museos y galerías estatales no se han tenido exposiciones individuales de personas LGBT.

Mencionó el caso de la exposición de Francisco Silva quien, utilizando la técnica del tejido bajo la concepción de tener un trabajo táctil, realizó una representación de pene. “Iba a estar en la galería de Artes Visuales y aunque estaba contemplado desde hace un año, hubo otro evento que hizo que al final la exposición no se realizará. Siempre hay un ojo vigilante”.

Continúa: “De nosotros depende si queremos estar ahí y participar. Yo me pregunto si sí queremos estar en la institución, en sus galerías o casas de cultura; y si es así, ¿bajo qué condiciones? Además de que en el proyecto hemos cuestionado la centralización de la cultura, las dinámicas colonialistas y violentas que tiene el sistema cultural”.

En ese sentido, consideró que estructuralmente las instancias no son amables para que la gente se acerque y eso se vió con el performance titulado Casa de Intercambio Cultural, un módulo hecho con palos y cartón.

“La gente llegaba y me pedía informes de la casa de cultura, a pesar de que se estaba cayendo el módulo. Para mi eso obedeció a la forma en la que la sociedad entiende a la cultura como una cosa precarizada, incluso desde la institución”, señaló.

Este aspecto también no ha sido abordado por la institución pues, a pesar de tener un presupuesto considerable, son muy pocas las ocasiones en las que se remunera a los artistas.

Es lamentable que quienes llegan al poder respaldados por los colectivos, ya sea en la iniciativa pública o como empresarios, llegan a olvidarse de los pendientes que hay en materia cultural o en diversidad, pues son pocas las veces que se apoya directamente a la comunidad.

“Por qué seguimos sosteniendo un Instituto Cultural de Aguascalientes que no está brindando, ni garantizando absolutamente nada, se supone que las personas que están ahí deberían estar trabajando para garantizar el derecho a la cultura, el acceso libre y la promoción para los eventos. ¿Por qué sostener una estructura de poder tan endeble?”, señaló en su intervención durante el evento Marica Sin Lugar

“Es importante darnos cuenta que son instituciones públicas, que pareciera que nos están haciendo un favor cuando no es así, es su responsabilidad porque ejercen recursos públicos. El arte ya está precarizado la labor del artista, ahora pensemos en el artista disidente, es todavía más precario”, agregó Saavedra.

La autogestión cultural LGBT+ en Aguascalientes

Durante el evento, “Un Marica Sin Lugar”, participó Inusualex o Anti, un artista y drag, quien señaló que durante la pandemia desaparecieron muchos espacios autogestivos y que los únicos que permanecieron en la pandemia fueron los gestionados por las personas queer: Diversx y el proyecto de Francisco Silva.

“Son espacios en los que yo me desenvuelvo porque son lugares que no me pidieron mi credencial de artista para poder ingresar. Lo que estamos enfrentando como maricas es la precarización del espacio público, estos espacios suelen ser dirigidos a difusión, por lo tanto es un capital simbólico”, señaló.

Con base en el trabajo de Jane Jacobs, quien diseñó un sistema para entender el espacio público centrándose en las personas, Anti enfatizó que las sociedades marginalizados se desarrollan en nichos pequeños para entenderse entre sí.

“Las maricas aquí sabemos donde hay cruising, donde puedes ligar y sale; sabemos a donde ir para retroalimentarnos de paz, porque habitualmente no es en nuestras casas y sabemos dónde retroalimentarnos de capital simbólico como es la marcha. Es por ello que, para mi, que recortan el trazo de la marcha a solo una avenida fue violento”, señaló.

Es desde la autogestión comunitaria donde han nacido espacios de representación cultural importante para la comunidad LGBT. El más longevo es Diversx, Laboratorio de Arte LGBT, fundado en el 2018. Es un espacio sin fines de lucro, dedicado a vincular y fortalecer desde la cultura, el arte contemporáneo y el activismo a la Comunidad LGBT+ con la sociedad Hidrocálida.

Es a partir de este asociación nació la iniciativa para el Festival Marica el cual este año celebrará su octava emisión. Alicia Cruz, directora de Diversx, relató que en sus primeras ediciones hubo contratiempos administrativos para obtener permisos por parte de las instituciones, sin embargo, han forjado lazos para facilitar procesos.

Por otro lado, destacó que las ruedas de prensa que se ofrecen para promover el evento han ayudado también a presionar a las autoridades quienes, a pesar de que se cumple en tiempo y forma, llegan a obstaculizar estos eventos.

El ocupar espacios públicos ha sido positivo pues, en primer lugar, es más amigable para que se acerquen las personas que nunca han participado en un evento cultural, para que nazca en ellos el interés por consumir más productos culturales o incluso en participar para la creación.

Uno de los aspectos benévolos en el Marica Fest es que todos los eventos son gratuitos y abierto para todas las edades. Y a pesar de esto, han buscado dar un pago, aunque sea simbólico, a los artistas obteniendo recursos a partir de apoyos de autogestión, fondos gubernamentales e incluso con proyectos de fondeadoras.

“El año pasado hicimos una campaña, logramos juntar algo como 30 mil pesos, conseguimos apoyos en alimentación, otros se hospedaron aquí en Diversx y con ello logramos dar un apoyo simbólico de 200 pesos a todos los que participaron. Todo eso fue posible gracias a la fondeadora y a nuestros recursos. Paty Vazquez me dijo que es la primera vez que le pagaron en un evento por leer poesía”, señaló.

El esfuerzo del equipo que integra Diversx ha culminado en una muy buena aceptación del Marica Fest, incluso hay personas que lo espera año con año, incluso llegando a incidir en la resignificación del insulto. “Ha sido un espacio de visibilización y autorepresentación, donde finalmente todos deciden los eventos a los que irán y lo que quieren ver”, dijo.

Otro proyecto autogestivo que nació en Diversx ha sido el manifiesto libre, una publicación bimestral que nació hace un par de años y que tomó la identidad gráfica del periódico Tribuna Libre, medio que ha sido violento contra personas de la diversidad, sobre todo hacia personas trans.

“El primer número fue en relación al baño del Ojocaliente, muy en el formato del periódico y lo difundimos entre quienes participaron. Ahora que lo retomamos la intención es que salga cada dos meses, porque a nosotros nos requiere mucho trabajo de edición y producción. Además la intención de que salga impreso es que la gente pueda tenerlo, trasladarlo y compartirlo”, señaló.

Además, cada número tiene una propuesta interactiva para que las personas puedan pegar algún recorte, fotografía e incluso viene un poster en donde se puede pegar en la casa, en la calle o compartirlo.

Otra de las iniciativas más recientes que ha tomado fuerza es Inclusive, un proyecto dirigido por Max Rivera que nació en noviembre del 2023, tras la muerte de le magistrade Ociel Baena. “Todo lo que se vivió con su asesinato me tocó muchas fibras, percibí miedo en la comunidad, mucho amarillismo”, dijo.

Con el apoyo de Casa Puri, un espacio cultural independiente dirigido por Mario y Arlette, decidieron emprender un proyecto dedicado a visibilizar a las personas de la diversidad con dignidad, con un espacio seguro.

“Es un proyecto que ha ido creciendo, que tenemos los micrófonos abiertos, los foros de expresión, donde pueden venir y platicar como fue en el día, como saliste del clóset o compartir el arte. No hay restricciones alguna, aquí nos importa lo que tengan que decir, ha sido un pilar fuerte del proyecto”, dijo.

Inclusive también tuvo un espacio previo a la marcha en donde se promovieron artistas locales, esto a causa de la falta de convocatoria abierta que hay por parte de los organizadores de la marcha. “Finalmente, entre más espacios haya, mejor, quien se quiera unir, pues adelante. Afortunadamente hay mucha gente que se interesó”.

En ese sentido, Anti lamentó que los organizadores de la marcha se nieguen a introducir a artistas nuevos. “No es posible que nos contengan siempre las mismas, que los talentos no cambien y no se les remunere”, destacó.

Con esto en mente, en julio del 2024 iniciaron con el proyecto Baby Drag, un concurso y una escuela para artistas interesados en el maquillaje, en el performance y el cabareteo. Cada semana se da un reto y se presenta en la Terraza Puri donde generalmente hay casa llena, apoyado por público general y por las mismas familias de las participantes.

“Para este año quisimos poner lo de la propinita, para que la gente tenga la cultura de apoyar al artista, es bonito ver como les apoyan, ver que sí les dan la propinita y que los apoyan en redes sociales”, dijo.

Baby Drag tiene la particularidad de que es un espacio para el arte Drag que está fuera de clubes nocturnos, está hecho en Terraza Puri, en un foro cultural independiente abierto a todo público.

“Al espacio le caben máximo 50 personas, siempre está lleno desde las 8:30, que es la hora de entrada, y había gente abajo, esperando. La gente iba a ver a los artistas, no vienen porque pusimos una promoción de bebidas o porque pagamos publicidad. La gente viene cada viernes a apoyarles a vivir con ellos esta experiencia. Hay gente interesada en la cultura drag, sacarla de los antros es interesante porque respetamos a su arte”, señaló Rivera.

Aunque la mayoría de las gestiones de Inclusive son iniciativa de Max, también hay voluntarios que están interesados en brindar su apoyo para lograr tener un mejor proyecto.

“Seguimos con estas colaboraciones, de repente nos invitan a participar con la línea de Inclusive o los valores que queremos rescatar”. Enfatizó en que Inclusive no pretende formar lazos políticos con personajes de ese ámbito pues este proyecto, al ir creciendo bajo la nobleza, hay quienes han querido sacar partido de él como una especie de cuota de inclusión. “Lo principal es buscar desarrollar el arte y la cultura, hay otros grupos y colectivos enfocados más en el activismo, sí apoyamos y sí respaldamos, pero no me voy a adentrar algo que desconozco, hay muchas cosas que ignoro todavía. Por eso estoy enfocado más en defender la parte cultural para el desarrollo de la gente, atraer a la gente que quizá no se sienta parte de estos activismos”, señaló.

Inclusive no se mantiene ajeno a la política, pues es consciente de que existir y expresar su orientación sexual o identidad de género es en sí mismo un acto político. El enfoque de esta asociación es fortalecer a la persona, informarla de manera amigable para que, por ejemplo, en tiempos de elecciones acudan a votar de manera informada.

La recepción del proyecto ha sido muy buena pues desde hace dos años que fue creada ha tenido un crecimiento constante, más aún hay trabajo por hacer, generando lazos para que las personas de la diversidad puedan desarrollarse.

Finalmente, uno de los retos para proyectos autogestivos, además de económicos, son las voluntades y apoyo en el entorno.

“Aunque los retos más grandes a los que nos enfrentamos son económicos, al menos no ha sido una limitante para hacer”, dijo Alicia Cruz. “Nosotros, las personas de la disidencia, hacemos con 10 pesos, la institución hace nada con 10 mil pesos”. “La autogestión no se sostiene de un individuo, para que las cosas sucedan de esa manera requiere que alguien más te sostenga, del apoyo de las demás personas. Mucho de lo que sucede con Diversx se ha sostenido con muchas manos, si no fuera por ellos probablemente no seguiría el proyecto”, concluyó.

Por su parte, Max Rivera destacó que todos siguen construyendo, desde donde se pueda y con la suma de voluntades. “En los activismos o de las organizaciones, no necesitas ser una persona profesionista, es desde donde tú estés, a lo que te dediques, eso es una forma importante para apoyar a la comunidad, todas las voces son muy valiosas”.

No se puede dejar de mencionar al Antiforo quienes, desde hace dos años, organizan las antijornadas a manera de protesta con las tradicionales Jornadas por el Premio Poesía Aguascalientes. En este espacio, en la última edición, se tuvo un espacio dedicado a personas de la diversidad sexual y de género y ha sido un espacio importante para cuestionar el quehacer cultural.

Anti reflexionó sobre la importancia de que, desde la comunidad y los aliados, se apoye a los espacios autogestivos, que se haga una participación para enriquecerlos. “Yo, que soy una perra sin lugar, voy y me adapto y siempre termino con la gente agradecida, hay que ser colaborativas con los espacios que hay, es duro ver que de repente ya solo es una”, dijo.

“La gente no quiere cargar con la cuestión del cuerpo para hacer presencia, podemos todas compartir un post en facebook, pero presentarse es otro ejercicio muy diferente; presentarse a la exposición de un amigo, decir sí a otros proyectos. Es una cuestión muy lamentable que la gente no convoque, que no logremos hacer cuerpo, es algo que pesa”, reflexionó.

La Lucha por la Remuneración y el Reconocimiento LGBT+ en Aguascalientes

Este año, Inclusive fue invitado a participar en un evento cultural de la marcha LGBT solicitando la gestión de artistas locales. Max Rivera, director de la asociación, acordó participar siempre y cuando tuvieran una contribución a los artistas. “La respuesta fue negativa. Les dije que mínimo les dieran un reconocimiento de participación y tampoco quisieron hacerlo”, dijo.

Finalmente Rivera no participó en el evento, no quiso pasar un mal rato ni comprometer el quehacer de los artistas, de ahí la iniciativa de tener un evento previo a la marcha, para amenizar en lo que va llegando la gente”, señaló.

“Estas experiencias no obligan a pensarlo dos veces, pensamos en otro camino, lo haríamos por nuestro lado, a ver cómo sale con los recursos que tenemos. Así como salió la convocatoria y hubo muchas respuestas para presentarse en el escenario, también hubo quien se ofreció a ayudar”

Para Anti, drag y artista visual, consideró que llega a percibirse una competencia dentro de la propia comunidad pues, al tener poca apertura, se llega a tener una concepción muy competitiva de las artes.

Además, sobre todo en el arte drag, se les promete a los artistas espacios dignos cuando ni siquiera tienen camerinos para cambiarse o alimentos. “Nosotras iríamos más a lugares si nos fueran honestos, con que cumplan con lo que nos prometan. Le dan mucho atole con el dedo a las maricas, porque somos migajeras, pero no está mal serlo, porque estamos buscando oportunidades laborales”, señaló.

Y esta es una realidad para la gran mayoría de los artistas en Aguascalientes, sin importar la disciplina, muchos de los artistas se dedican a difundir su obra no tienen una remuneración digna.

Para Alicia Cruz, directora de Diversx, consideró que esta precarización es una práctica que en la mayoría de las ocasiones es tolerada dentro de la práctica independiente. “Tenemos gastos y bueno, tal vez no me vas a pagar los 5 mil pesos que cobro, pero pasamos botecito, o te pago un Uber, o cualquier cosa, pero se habla”, dijo.

Reiteró que el estado claramente tiene presupuesto suficiente, sin embargo, llega a ser gastado en aspectos banales como las organizaciones de informes de gobierno u otros aspectos que tiene que ver con la imagen gubernamental.

Ale Zamorano, comediante y actriz, reconoció que la precarización está presente tanto en el Stand Up como en las artes escénicas. “Incluso las cosas que sí están institucionalizadas son precarias, es difícil que puedas vivir de eso, esperando tener algo redituable. Básicamente es amor al arte. Para mi llegó un momento en el que dije que si esto no lo hago porque me gusta, no lo volvería a hacer nunca en mi vida; no debería ser así, no deberíamos romantizar”, señaló.

Zamorano invirtió gran parte de su capital en hacer una gira para darse a conocer, obtuvo grandes experiencias, conoció más comediantes, pero ese terminó en el buró de crédito. “Luego te das cuenta que las personas viven la misma realidad que todos, este es un pasatiempo”, señaló.

“En Aguascalientes es común que pidan a los artistas presentarse en tal lado, pero gratis”, dijo María Ausencia, poeta y maestra. “Al final estás dando algo de ti, de tu tiempo. Muchos artistas, tengo un amigo que baila, que les piden que se presenten en tal lado pero no les pagan a pesar de que ensayan todos los días”, señaló.

Además, consideró que una de las necesidades para la comunidad artística LGBT en Aguascalientes son espacios que funcionen a manera de acciones afirmativas para visibilizar sus obras.

Después de la entrevista con Ale Zamorano, off the record, platicamos de cine mexicano en donde salió a relucir el nombre de Jaime Humberto Hermosillo, cineasta aguascalentense conocido por sus películas La Pasión Según Berenice, La Tarea o Doña Herlinda y Su Hijo. En su obra con frecuencia se tocan temáticas LGBT e incluso hay películas que hacen una analogía a ello.

Localmente, desde la institución, tuvo un reconocimiento moderado cuando estaba en vida, pero a partir de su fallecimiento hace cinco años se ha ido olvidando la importancia que tiene el director en el cine mexicano de la década de los setentas, ochentas y noventas. Es justo preservar su obra y darla a conocer para generaciones posteriores.

Alicia Cruz consideró que las instituciones se han negado a reconocer a figuras LGBT consolidadas dentro del arte, como sucede con Hermosillo. “El único homosexual que tienen en un museo es Enrique Guzmán, expuesto en la sala permante del Museo de Arte Contemporáneo, pero lo siguen manteniendo en el closet. Sí hablaba mucho de cosas religiosas y fue un vato que se quitó la vida”.

“Si no fuera por los gobiernos que tenemos, habría una cosa hermosísima, enriquecedora, diversa y nutrida de trabajos de personas que somos parte de la disidencia. Si hubiéramos tenido esas representaciones, la cosa habría sido distinta culturalmente”.

Finalmente, para Mario Frausto Grande, poeta y maestro, consideró que una de las áreas de oportunidad que más se identifican es el comenzar por reconocernos como comunidad para, a partir de ahí, construir una iniciativa consolidada.

“Creo que algo valioso sería que nos juntaramos fuera de las cuestiones institucionales, que nos conocieramos, que intercambiemos ideas y busquemos las maneras de construir, tal vez tener ideas muy autogestivas. Yo he querido conseguir una antología donde estemos representades de varios géneros, tengo ubicadas gente que está en el teatro, en la narrativa. El ICA no creo que vaya a hacer eso, con la autónoma todavía tengo un poco de esperanza, pero también sé que no tenemos que atenernos a este tipo de instituciones y hacer un esfuerzo interesante”, dijo.

“Que nos tengamos ubicades, que no solo hagamos eventos en junio, que se hagan eventos todo el año, micrófonos abiertos, exposiciones, performances. Que comencemos a avivar algo en Aguascalientes que ha desaparecido”.