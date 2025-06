Puebla, Pue. El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, criticó la cerrazón que existe entre los diputados que hacen mayoría con Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso local para no eliminar por completo el artículo 480 que castiga el ciberasedio y solo piensan en “parchar” su error.

Néstor Camarillo Medina criticó la resistencia que Morena tiene para hacer caso a los llamados, no de la oposición, sino de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que han pedido evitar la Ley Censura.

“La Ley Censura que primero aprobaron y luego socializaron… no, están haciendo foros a modo. Hay que derogar esta ley, la gran mayoría tiene la oportunidad de corregir el error que acaban de cometer los diputados de Morena y el coordinador de Gabinete. La ONU y la CNDH ya se manifestaron. Por más que se intente socializar, es claro que cometieron un error que deben derogar”, externó Néstor Camarillo Medina .

Camarillo Medina criticó la forma en que el Consejo Estatal de Morena avaló este fin de semana dar su respaldo a la Ley de Ciberseguridad, cuando esta es una propuesta que, lejos de beneficiar a los ciudadanos, como profesionales de la comunicación, afecta la libre expresión.

Pero además, existe una cerrazón dentro de Morena, tanto como partido como bancada en la LXII Legislatura del Congreso local, para quitar el artículo 480, aun cuando esto le está afectando al propio Morena en materia política.

“No quieren escuchar a las instituciones, a los poblanos, no quieren escuchar. Los poblanos no les creemos. Un Consejo no representa a los 7 millones de ciudadanos que vivimos en Puebla”, dijo el priista.