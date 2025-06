Ante la falta de voluntad por parte del grupo mayoritario en el Congreso del Estado (PAN) para legislar sobre el matrimonio igualitario en Aguascalientes, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Juan Rojas García, consideró que es momento de que el Poder Legislativo avance en este tema.

El magistrado subrayó que esta omisión legislativa genera vacíos legales que dificultan el trabajo del Poder Judicial, ya que, al no existir un marco local que reconozca este tipo de uniones, no se pueden emitir ciertos actos jurídicos como la expedición de actas en el registro civil.

“Lo que pasa es que, si no hay esa acta, pues no hay ejercicio. Es decir, hay procedimientos que no pueden avanzar por la falta de un reconocimiento oficial”, explicó.