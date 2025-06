La cultura es esencial para el desarrollo pleno de las personas y de la sociedad, es en éste ámbito en donde hay un reconocimiento de la dignidad, la identidad y la capacidad de expresión humana. Reconocer los derechos culturales para todes es reconocer la diversidad de personas que habitan este mundo, facilitan la cohesión social combatiendo la discriminación.

La representación de personas que forman parte de la diversidad sexual y de género en el ámbito cultural es importante pues es ahí donde se podría reflejar sus vivencias y experiencias que atañen casi exclusivamente a la comunidad LGBT+, fomenta la inclusión e incluso llega a ser más disidente al desafiar la heternormatividad y la cisnormatividad. El arte de las personas de la diversidad sexual y de género es un acto de resistencia por sí sólo.

Alicia Cruz, directora de Diversx: Laboratorio de Arte LGBT, señala que la representación tiene un espectro amplio puede ser desde la participación en distintos ámbitos -desde la creación, producción y distribución- así como las temáticas que aborda, con los procesos creativos o las expresiones en sí.

“Y también habría que pensar sobre qué es la Cultura LGBT, definirla implica encasillar y que haya aspectos que no queden dentro. Pensarlo desde la disidencia genera una posibilidad más abierta”, declaró.

Para esta investigación, se realizó una encuesta a través de Google Forms con el objetivo de analizar conocer parte de la población de la que nos estamos refiriendo aunque, desde luego, hay algunos limitantes en representación fidedigna considerando que 5 de cada 6 personas que respondieron son cisgénero o que el grueso de los encuestados son menores de 45 años. Aunque sí se tuvo la participación de artistas especializados en distintas disciplinas con una trayectoria considerable.

4 de cada 5 encuestados consideran que su identidad como parte de la comunidad LGBT+ considera que sí influye en su obra, principalmente porque la temática que abordan es en relación a ello, porque hablan de su vida personal o porque el arte, al ser personal, es una extensión de la persona.

Dos terceras partes señalaron que sí han creado obras relacionadas directamente con temática LGBT, la mayoría de ellas van sobre la aceptación personal y de la familia, así como la confrontación con el machismo o aspectos relacionados con el estilo de vida.

Sin embargo, hay quienes no saben en qué podría influir y otros que señalan que no es algo que les guste exponer. “No hay que caer en este cliché del porque somos maricones nuestro trabajo tiene que hablar de eso, que tal si eres alguien de la disidencia pero te interesa hablar sobre la ranita de madriguera, claro que eso es muy válido. Aunque nos interpelan ciertas cosas en común, fuera de eso también hay cosas que tienen que ver con la interseccionalidad”, resaltó Alicia Cruz.

Una de las respuestas que resaltó fue: “en la mayoría de mis contextos tiendo a sentirme obligada a reprimir gran parte de lo que soy para ahorrarme comentarios, juicios o críticas, por lo que la búsqueda de mi libre expresión, la denuncia y la lucha siempre están presentes en como hago y comparto el arte que para mí es una gran herramienta”.

Y es que la realidad es que Aguascalientes sigue siendo un estado profundamente discriminatorio hacia la comunidad, a pesar de tener una sociedad con el quinto lugar con un mayor porcentaje de personas de la diversidad, según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Por otro lado, en la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, se le preguntó a los participantes estarían dispuestos a rentar una habitación de su casa a personas de la diversidad y, con base en estos resultados, Aguascalientes ocupa el cuarto lugar con un mayor prejuicio hacia lesbianas y gays; el quinto estado con mayor prejuicio hacia la trans, el octavo en serofobia.

Este prejuicio aumenta en el núcleo familiar hidrocálido pues solo 1 de cada 3 personas encuestadas señaló que permitirían que sus hijos se casen con personas del mismo sexo y 1 de cada 2 dijo lo mismo para personas que viven con VIH.

A pesar de este escenario adverso, Aguascalientes es un estado fértil para creativos pues sigue teniendo un ámplia oferta cultural, a pesar de malas administraciones.

María Ausencia, maestra, poeta y apasionada del arte, ha tenido un crecimiento consolidado como artista en el estado y consideró que esto puede que se deba a la centralidad hacia otros estados y la armonía que se tiene en el ámbito económico. “Tener un trabajo estable me permite que en mis tiempos libres pueda crear, escribir o participar en eventos culturales”.

Sin embargo, en general, la poeta consideró que no hay tanta apertura de espacios culturales hacia la comunidad LGBT, aunque sí hay representaciones, son esporádicas y grupos reducidos. “No hay tantos espacios, es importante gestionarlos, promoverlos y abrirlos”.

Opina que Aguascalientes, al ser aún una sociedad con profundos estigmas hacia la comunidad LGBT, hay poca apertura hacia estos temas. “Todavía se juzga mucho a la comunidad aquí, siento que desde ahí está mal la sociedad, cuando ya abrimos el panorama para hablar del arte pues se cierran las puertas; o simplemente son temas que nos les interesan -en relación a la diversidad LGBT-”.

“Siento que el problema en relación al interés de la sociedad en el arte está mal desde la educación, no se le dá la importancia al arte desde las escuelas cuando no debería ser así. Muchos de mis alumnos ni siquiera han pisado un museo, porque viene incluso desde la familia”, expuso.

Por otro lado, Ale Zamorano, comediante y actriz, opinó que el arte es el lugar seguro para la diversidad, de quienes quieren expresarse. “Es la máxima aceptación de los LGBT en Aguascalientes, es una manera de expresión, de refugiarnos, de crear espacios seguros, yo en esos lugares y en actividades culturales encontré la manera de poderme desarrollar artísticamente y como persona sobre todo”.

Sin embargo, Alicia Cruz contrasta la idea señalando: “para quienes estamos dentro de la disidencia, que rompemos muchos los binarios del género y que a veces traemos arracadas o con el cabello extraño, entrar a esos espacios implica un reto porque el desgaste más grande es defender quienes somos. Si se supone que el arte es libre no tendríamos que enfrentarnos a eso”.

En el Marica Fest se busca promover a los creadores en Aguascalientes, hay algunos ámbitos en donde llega a ser dificil que quieran participar y ser visibles.

“Para el festival llegó un punto donde nos acabamos a la gente de aquí para cuestiones de artes visuales, cuando les invitábamos luego no querían porque era un espacio público, porque estaba en el closet o les preocupaba mucho lo que podría suceder con su trayectoria”, declaró Alicia Cruz, directora de Diversx: Laboratorio de Arte LGBT.

En contraste, opinó que “quienes han estado mejor posicionados en los ámbitos culturales y artísticos es la banda de letras, son quienes han tenido mucho espacio. Lo podemos ver en el CIELA Fraguas, ahí han tenido una apertura para la creación de textos. Me pregunto a qué se deberá”.

Expuso que, en la organización para el festival Marica han llegado a tener dificultades con conseguir artistas visuales aguascalentenses pues, al ser expuestos en un espacio público, les preocupaba qué llegaba a suceder con su trayectoria o con la respuesta de la gente.

En el ámbito literario es distinto. Aguascalientes tiene variedad de autoras y autores que pertenecen a la diversidad, sin embargo, aún se enfrentan a diversos retos.

Para ello, hablé con Mario Frausto Grande, maestro y poeta, quien tiene un pulso más certero sobre el ámbito literario en Aguascalientes quien destacó que actualmente ya se tienen voces consolidadas, tanto local como fuera de este. Destacó a Moises Ortega como uno de los precursores de la visibilidad LGBT dentro de la literatura local. Al igual que otros autores, también tuvo que publicar en de manera independiente en otro estado

Sin embargo, uno de los principales retos que persiste en Aguascalientes para los escritores es la accesibilidad para publicar sus obras pues muchos tienen que buscar editoriales en otros estados.

“Si bien ahora, empiezan a haber voces, han tenido que ser fuera del estado para lograr visibilidad; independientemente de que el libro no trate directamente el tema”, dijo.

En ese sentido, destaca el trabajo de Fernando Yacaman quien comenzó a publicar con una mayor periodicidad hasta que logró ser publicado en la Ciudad de México. Frausto Grande reconoció que este autor es quien tiene una trayectoria más sólida e incluso su obra ya está siendo estudiada académicamente.

Otra de las voces consolidadas en lo local es Patricia Vázquez, quien escribe bajo un enfoque lésbico muy enriquecedor. Maria Ausencia, maestra y poeta, resaltó los poemarios Diario de una Mujer Recién Casada y Fútbol Llanero.

Sobre el último comentó: “es un poemario que me encantó, habla del amor entre mujeres jugando al futbol, un deporte que ha sido tachado para hombres y si jugabas al futbol eras señalada de marimacha, de lesbiana, y creo que muchas de nosotras jugamos a pesar del estigma, porque nos gusta, me encantó ese poemario porque me sentí muy identificada”.