Saúl “Canelo” Álvarez, el campeón indiscutido del peso supermediano, confirmó que su próximo combate ante el estadounidense Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en Las Vegas será “uno de los mejores” de toda su trayectoria. Con 63 victorias, 2 empates y apenas 2 derrotas en su historial profesional, el boxeador mexicano de 34 años está listo para escribir un nuevo capítulo en su exitosa carrera.

La pelea, que será celebrada durante las festividades del Día de la Independencia de México, se perfila como uno de los eventos más esperados del año en el mundo del boxeo internacional.

Durante una conferencia de prensa conjunta celebrada en Riad, Arabia Saudita, Álvarez expresó su entusiasmo y determinación:

Canelo viene de unificar por segunda ocasión los cuatro cinturones del peso supermediano tras vencer al cubano William Scull el pasado 4 de mayo, en un combate celebrado también en Riad. Ya contaba con los títulos del CMB, AMB y OMB, y sumó el de la FIB, consolidándose como el campeón indiscutido de la categoría.

Terence “Bud” Crawford, considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra, aceptó el desafío a pesar de tener que subir dos divisiones para enfrentar a Canelo. Con 41 victorias, 31 por nocaut y ninguna derrota, Crawford tiene credenciales de sobra, pero Canelo dejó claro que no lo considera a su nivel:

“Es un gran peleador, pero no es Canelo. Es uno de los mejores que voy a enfrentar, seguro”.

Para Crawford, esta pelea representa la gran oportunidad de su carrera.

“Canelo es el último gran boxeador de la era de Mayweather, Pacquiao, De La Hoya. Yo crecí viendo esas peleas, y no tuve esas oportunidades. Esta es mi gran pelea, este es mi momento”, afirmó el estadounidense de 37 años.

Aunque mostró respeto por su rival, Crawford fue contundente:

“Como sea que tenga que pelear, voy a ganar. No voy a dejar que alguien me diga cómo hacerlo. No voy a huir”.