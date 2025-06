El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, aseguró que no tiene nada que ocultar frente a las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que indaga posibles vínculos entre funcionarios municipales y grupos criminales.

“Sí, sabíamos de esta investigación. Nosotros nunca vamos a proteger a alguien. No lo hemos protegido y no lo vamos a proteger”, afirmó el edil.

La investigación fue confirmada por Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno estatal, quien indicó que las indagatorias contra funcionarios electos continúan por parte de la FGR.

Ramírez negó haber sido citado por la Fiscalía y rechazó tener ambiciones políticas ligadas a intereses delictivos.

“La gente es maliciosa (…), yo no tengo esa ambición por el poder para hacer alguna cosa tan fea, no a mí nunca me han citado”, expresó.

El alcalde recordó que tras el asesinato de Gisela Gaytán fue señalado como “único beneficiado”, pero aseguró que entonces sólo era colaborador de campaña y había renunciado a ocupar una regiduría.

Acusó al exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de lanzar conjeturas sobre presuntos acuerdos entre candidatos y delincuentes.

“Sí, él fue quien lo anunció (…), pero también en un momento de lucha política”, dijo.

Ramírez reiteró que no hay nada en su contra ni en contra del actual Ayuntamiento.

“Nosotros no tenemos nada de qué temer”, afirmó, y pidió que las investigaciones sean más rápidas y efectivas.

“Que se vea quiénes son los responsables de estos ilícitos y que se les juzgue”.