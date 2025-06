Ante el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, aseguró que hasta ahora no se tiene registro de deportaciones de personas originarias del estado, a excepción de un caso, según información del Instituto Aguascalentense del Migrante.

“Hasta ahora no hemos encontrado algún registro, de acuerdo al Instituto del Migrante. Creemos que la gente de Aguascalientes, pues no va a tener ningún problema (…) yo creo que muchos de los que están siendo deportados es porque ya tenían un juicio dentro de las instancias de seguridad allá en Estados Unidos”, afirmó.

La mandataria indicó que se le está dando seguimiento a un caso de una mujer que enfrenta un proceso legal relacionado con uno de sus hijos.

No obstante, el diputado local, Adán Valdivia López, representante del distrito 8 (que comprende San José de Gracia y Calvillo), aseguró que sí hay personas deportadas, particularmente originarias de Calvillo.

Aunque no precisó cifras oficiales, el legislador explicó que la información le llega directamente de la comunidad migrante, pues su paso por la alcaldía de Calvillo en dos ocasiones, le permitió tener acercamiento con la gente, aseguró.

“Yo no soy una institución, no es un tema oficial. Yo tengo una relación y una amistad con muchas personas en el tema migrante. Fui migrante. Me comunican directamente. No es ‘oye, tenemos un expediente’, es: ‘oye, Adán, fíjate que pasó esto´”, sostuvo.