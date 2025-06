Alma Edith Díaz de León Esqueda, vicepresidenta del sector industrial de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en Aguascalientes, se posicionó respecto a los recientes señalamientos sobre supuestas extorsiones a comerciantes locales, tanto del Centro Comercial Agropecuario como de antros, bares y centros nocturnos.

De acuerdo con la líder del gremio, se trata de un fenómeno al que todos los comerciantes y emprendedores siempre han estado expuestos, sin embargo, y pese al temor que esto pudiera representar, es necesario que los afectados presenten su denuncia para buscar que cada caso no permanezca impune.

“La vida está de por medio y tenemos miedo de decir las cosas, pero también tenemos que tener valor. Si sé que el gobierno me está respaldando, necesito presentar la denuncia. Siempre hemos sido afectados, nos roban infraestructura, pero siempre he dicho que si no se denuncia, es un chisme” declaró.