El equipo de beisbol Los Angeles Dodgers negó el jueves por la mañana el acceso a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a los estacionamientos del estadio, en medio de las protestas contra las recientes redadas migratorias ordenadas por el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, voceros del ICE aseguraron que “nunca estuvieron ahí”, generando confusión sobre lo ocurrido.

El hecho ocurre en un contexto de creciente tensión en Los Ángeles, donde miles de personas han salido a manifestarse pacíficamente contra los operativos de detención masiva desplegados por ICE bajo el plan de Trump para realizar la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos.

¿QUÉ SUCEDIÓ EN EL DODGER STADIUM?

En un mensaje publicado en X (antes Twitter), los Dodgers afirmaron que ICE solicitó acceso a las instalaciones esa mañana, pero el equipo se lo negó. A pesar del revuelo, el partido programado contra los San Diego Padres continuaría sin contratiempos.

Por su parte, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó a Newsweek que recibió una llamada del equipo a las 10:28 a.m. para controlar a un grupo de manifestantes en el estacionamiento. Oficiales de la División Noreste acudieron al lugar para mantener el orden.

ICE @Dodgers escorted by @LAPD

off the property. Gate is now clear. Crowd starting to disperse. pic.twitter.com/qUagSvmHmp — Kevin Takumi (@KevinTakumi) June 19, 2025

Un portavoz del LAPD no precisó el tamaño del grupo ni cuántos agentes fueron enviados, pero confirmó que al menos hasta la tarde, la situación seguía activa. Sin embargo, imágenes difundidas en redes sociales por el reportero de Fox LA, Kevin Takumi, mostraban a oficiales escoltando a presuntos agentes de ICE fuera del estadio a las 3:10 p.m.

Contradiciendo esta versión, un portavoz de ICE declaró a Newsweek que la agencia “nunca intentó ingresar al estadio”, sin proporcionar más detalles sobre su supuesta operación.

NEZZA, VETADA POR CANTAR EL HIMNO EN ESPAÑOL

En medio del clima de tensión, la cantante Nezza reveló que fue prácticamente vetada del estadio de los Dodgers tras cantar el himno nacional de Estados Unidos en español durante un evento reciente, desafiando instrucciones explícitas del equipo.

“Para mi gente.” Singer Nezza says she ignored requests to sing the national anthem in English at an LA Dodgers game. See her now viral rendition. pic.twitter.com/9QoYrNGcRT — USA TODAY (@USATODAY) June 18, 2025

En entrevista con Variety, la cantante explicó que decidió interpretar la versión en español del himno como acto de solidaridad con las familias migrantes afectadas por las redadas de ICE, especialmente en una ciudad con amplia población latina como Los Ángeles.

“Recibimos una llamada mientras salíamos del estadio: ‘No nos vuelvan a contactar. Sus clientes nunca serán bienvenidos aquí otra vez’”, contó Nezza.

“Canté en español por respeto. La versión que interpreté fue encargada oficialmente por el gobierno de EE.UU. en 1945”, explicó después en un video viral en TikTok.

El equipo Dodgers, sin embargo, negó haber tomado represalias. “No hubo consecuencias ni resentimientos por su actuación”, dijo un portavoz. “Estaríamos felices de recibirla nuevamente”. Ante esto, Nezza declaró estar “confundida” por la contradicción.

Dodgers asked singer Vanessa Hernández -Nezza NOT sing the National Anthem in Spanish. She did anyway. Look how emotional & choked up she gets at the end. Love it. 🇺🇸 Duck the Fodgers.#GoGiants pic.twitter.com/MfYukAB2Dd — Mark Harris (@planetkram) June 15, 2025

EL CONTEXTO: REDADAS, MILITARIZACIÓN Y PROTESTA

ICE ha intensificado sus operaciones en California, lo que generó manifestaciones masivas en ciudades como Los Ángeles. Aunque en su mayoría pacíficas, algunos incidentes aislados de violencia llevaron al presidente Trump a ordenar el despliegue de 4,000 elementos de la Guardia Nacional de California y 700 infantes de Marina, a pesar de que el gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa Karen Bass insistieron en que las autoridades locales tenían control de la situación.

Los críticos han denunciado no solo el trato hacia los migrantes, sino también las tácticas agresivas de los agentes federales. Aún se desconoce si se produjeron arrestos en el perímetro del estadio o cuál era la intención original de ICE en la zona.

REACCIONES POLÍTICAS Y LO QUE VIENE

El exdirector de ICE y actual “zar fronterizo” de Trump, Tom Homan, defendió las redadas en Fox News:

“Cuando ellos redoblan esfuerzos, nosotros triplicamos. ICE está haciendo el trabajo. Tenemos la frontera más segura de la historia. Las detenciones de criminales están en récord histórico”, declaró.

Mientras tanto, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito aún debe pronunciarse sobre una demanda que busca frenar el uso de fuerzas militares en operaciones migratorias en California.

SIGUIENTE JUEGO Y CLIMA DE TENSIÓN

El partido entre Dodgers y Padres se disputó a las 8:10 p.m. (hora local), mientras las autoridades locales y federales mantienen posiciones encontradas respecto a la presencia de ICE en eventos deportivos.

Este episodio refleja las profundas divisiones sociales y políticas que generan las políticas migratorias en Estados Unidos, y subraya cómo el deporte, la cultura y los derechos civiles se entrelazan en tiempos de crisis nacional. N

(Con información de agencias)

NW Noticias te recomienda también estas notas: