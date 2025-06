El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que tomará una decisión “en las próximas dos semanas” sobre una posible intervención militar de su país en el conflicto que desde hace siete días enfrenta a Irán e Israel, en medio de un creciente intercambio de ataques que ha desatado alarma en Medio Oriente y más allá.

“Basándome en el hecho de que hay una posibilidad sustancial de negociaciones que pueden o no tener lugar con Irán en un futuro próximo, tomaré mi decisión sobre ir o no ir en las próximas dos semanas ”, expresó el mandatario en un comunicado oficial leído por su secretaria de prensa, Karoline Leavitt .

La declaración se dio tras la tercera reunión consecutiva del presidente con su gabinete de seguridad nacional, celebrada al mediodía del jueves en la Situation Room del sótano de la Casa Blanca, el sitio donde se toman las decisiones militares más sensibles.

🚨 JUST IN: President Trump has proposed a NEW deal to Iran via Steve Witkoff, Karoline Leavitt reveals

It’s very simple and straight forward:

✅ NO uranium enrichment

✅ BAR Iran from working toward a nuclear weapon

TAKE THE DEAL, IRAN! Last chance! pic.twitter.com/YDPUlDcxiH

— Nick Sortor (@nicksortor) June 19, 2025