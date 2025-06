Setenta años de abrazar corazones románticos, de construir una banda sonora que unió personas y naciones en un discurso que los políticos no han podido por falta de cultura y sensibilidad. Muchas generaciones cantan sus interpretaciones. Homenajeado en el Auditorio Nacional, participaron, Gilberto Santa Rosa, Pedro Fernández, Mijares, Emmanuel, hijos y nietos, Tania Libertad, Ednita Nazario, Verónica Castro, coros de hermanos Lomelín, entre otros, una orquesta maravillosa de músicos mexicanos. Marco tiene una personalidad internacional reconocida que contrasta con su profesional modestia. “Para usted” canción de Alberto Bourbón, dibuja su trashumante arte.

“Para usted, para quién solo soy una foto o un disco, canción en la radio. / Para usted, que le han hecho creer que cantar es sencillo y no cuesta trabajo. / Su mujer, bajo en un secador me habrá visto en color en algún nuevo escándalo. / Que no fue, pero que, no le valla explicar si era uno de verdad, ella querrá contárselo.”

Cursaba la escuela primaria cuando en la insipiente televisión en blanco y negro aparece la telenovela “EL DESPERTAR”, dirigida por Ernesto Alonso, ilustre paisano. Diariamente, caminando frente a las casas asignadas a los Maestros de la Normal Justo Sierra Méndez, donde mi Papá ejerció la docencia, me dirigía a clases vespertinas; en la casa del Maestro Isidro Rueda y la Sra. Toña, su esposa, muy queridos, se instaló la modernidad. “A las 5 de la tarde”, como reloj “lorquiano”, escuchaba la canción “El despertar” interpretada por Marco Antonio Muñiz, primera canción cortinilla en telenovela, cautivó mi afición bohemia.

“Para usted, que hoy me ha venido a ver con sonrisa de amigo a pesar del cansancio. / Para usted, tengo yo que vencer este gesto aburrido que le dio su trabajo. / Para usted, me maquillo el dolor y le doy con amor mi corazón de trapo. / Porque aquí, es así, se viene a cumplir y se empieza a mentir, también miente el aplauso.”

Con Don Rafael Mirabal conocí a Don Marco, no lo podía creer. Siempre atento, bromista, buen conversador, atento, un caballero de la canción. El gran lujo (mío) fueron las conversaciones con él, antes de salir al escenario, de pie, impecable, haciéndose cargo de su público: “el público merece mi respeto total”, refinamiento y presencia escénica se reunía con otra voz distinguida del micrófono, Juan Antonio Barrón, maestro de ceremonia. Tiempo después participé en una larga conversación con Don Marco y su amigo Don Rodolfo Landeros, el GRAN gobernador, impecable, cabal, respetuoso, atento, caballero de la política.

“Para mí, que tan solo el pensar que no pueda gustar me entra un frío de pánico. / Para mí, que se bien lo que soy y en el sitio que estoy ahora empiezo a dudarlo. / Para mí, que fui de pueblo en pueblo arrastrando mi sueño y mi par de zapatos. / Si sufrí, qué más da, no me puedo quejar, no me debo quejar yo elegí el espectáculo.”

Marco Antonio nació con voz distinguida, calidez, potencia, generosa expresividad, timbre profundo y melodioso, sus interpretaciones son patrimonio de la cultura, unió pueblos con pentagramas de bolero, balada romántica, ranchera, música tradicional mexicana y música romántica de otros países en que fungió como embajador del romanticismo. Sus actuaciones proyectaron emociones con gran claridad, en virtud de una dicción impecable y un fraseo elegante, su modulación de voz en matices sutiles.

“Para mí, que ya empiezo a dudar si me queda por ver algún nuevo escenario. / Para mí, que lo mismo me da cantar cerca de aquí o en un pueblo lejano. / Para mí, que no puedo parar ni dejar de cantar desde hace tantos años.”

Hereda más de 50 discos, más de 600 canciones, actuó en todos los escenarios, ha trascendido generaciones e influencia en muchos intérpretes de diversos géneros musicales. Se caracteriza por elegancia, carisma y dominio del público, estilo distinguido. Expresión emocional, no solo en la voz, sino en lenguaje corporal que intensifican el sentimiento de cada canción.

“Hoy ya sé, por usted, que bonito es sentir, que bonito es saber que me están escuchando. / Para mí, que no puedo para ni dejar de cantar desde hace varios años. / Hoy ya sé, por usted, que bonito, es decir, y que hermoso es sentir que me están escuchando.”

Mantiene relación cercana con sus seguidores con gratitud a su apoyo con respuestas cálidas. Disciplina y respeto por auditorios y escenarios es su distintivo. El final de su actuación siempre fue “Por amor” del dominicano Rafael solano, “Por amor se confunden las aguas / y en la fuente se besan / y en las alas de la mariposa / los colores se crean… / … Mientras viva / por amor, soy de ti. / Por amor, por amor, por amor…”