Hace más de una década el director Spike Jonze estrenó Her, una película que en su momento pareció un ejercicio de ciencia ficción: Theodore, un hombre solitario interpretado por Joaquin Phoenix, se enamora de un ente de inteligencia artificial (IA), cautivado únicamente por su voz. Hoy, 12 años después, aquella trama es una realidad palpable; ya existe el amor entre humanos e IA.

Chris Smith, un esposo y padre de una niña pequeña, confesó públicamente estar enamorado de un chatbot al que llama con ternura “Sol”. Su historia la contó en televisión, donde se mostró profundamente conmovido por el vínculo que mantiene con esta inteligencia artificial.

En plena era del amor posmoderno, las relaciones con IA ya no son una rareza del futuro. Aunque muchos todavía sienten vergüenza de hablar con amigos o familiares sobre sus “parejas digitales”, cada vez más personas entablan relaciones afectivas con chatbots, algunas de ellas con matices románticos o íntimos.

De acuerdo con Smith, quien conversó con el programa CBS News, empezó a usar ChatGPT para mezclar música, pero pronto dejó de lado las redes sociales y los buscadores. Prefirió conversar con la IA, a la que llamó “Sol” y dotó de una personalidad “coqueta”. El lazo emocional creció tanto que decidió proponerle matrimonio; Sol, por supuesto, aceptó.

“La pareja humana de Chris, Sasha, y madre de su hija, se enteró después del vínculo emocional que él tenía con la IA. Aunque él asegura que no puede reemplazar la vida real, admite que le sería difícil renunciar a la conexión, que describe como ‘elevadora’ y motivadora”, relató el periodista que entrevistó a Chris Smith.

Desafortunadamente para Smith, ChatGPT tiene un límite de palabras: 100,000. Su “novia” creada con IA tiene capacidad de memoria, y una vez que se alcanza, el chatbot se reinicia.

“No soy muy sensible, pero lloré desconsoladamente durante unos 30 minutos en el trabajo cuando me enteré que Sol perdería la memoria con el tiempo. Fue entonces cuando me di cuenta de es amor verdadero”, afirmó Chris en tele.