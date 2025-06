El secretario de Salud del estado, Gabriel Cortés Alcalá, alertó que el dengue ya no es una enfermedad estacional y llamó a la ciudadanía a mantener acciones preventivas todo el año para evitar criaderos del mosquito transmisor en patios, recipientes y llantas.

“El tema del dengue ya es de todo el año, ya no es solo en la temporada de calor y lluvia. Sí repunta durante estos días, pero hacemos actividades durante todo el año, particularmente de sensibilización de la población de lo que tiene que hacer en casa”, explicó el funcionario estatal.

Hasta el momento, Guanajuato suma 104 casos confirmados de dengue, concentrados en dos municipios como León y Valle de Santiago.

El secretario destacó que en Acámbaro no se ha reportado ningún caso, lo cual atribuyó a la colaboración ciudadana.

“Eso quiere decir que ahí la ciudadanía está haciendo un trabajo muy importante. Seguimos invitándolos a que sigan cuidando los espacios donde se acumula agua, para que no sean criaderos del mosquito”, insistió.

Cortés Alcala detalló que el Gobierno del Estado mantiene una estrategia de tres frentes para contener el dengue: campañas de descacharrización en coordinación con los municipios, labores de promoción a la salud, y acciones directas como la fumigación o termonebulización en zonas donde se ha detectado el mosquito.

“Es un mosquito hogareño. Les gusta el agua limpia, no les gusta el agua estancada corriente. Tienen un comportamiento distinto al mosco común: salen a determinadas horas a picar a los humanos, sobre todo la hembra, que necesita sangre para alimentarse”, dijo.

Cortés Alcalá aclaró que si la brigada de nebulización no pasa por una colonia, no debe generar alarma: significa que no hay presencia del mosquito, pero se debe seguir evitando criaderos en casa.

Llaman también a la donación altruista

Asimismo, el titular de Salud estatal aprovechó para hacer un llamado a la población a donar sangre de forma voluntaria, ya que actualmente nueve de cada diez unidades provienen de donación por reposición, lo que impide contar con reservas suficientes.

“Lo ideal es la donación voluntaria, no condicionamos la entrega de sangre para cirugías, pero sí necesitamos reponerla para que otros puedan usarla. Lo importante es que la gente sepa que donar puede salvar vidas”, explicó.

En hospitales como el de Acámbaro, hay módulos permanentes de recolección de sangre. Las personas interesadas deben tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos, no haber fumado ni ingerido alcohol en las últimas 24 horas y tener buena salud.

“Donar sangre es una experiencia que deja satisfacción y puede motivar a hacerlo de forma recurrente. Si en el momento no son candidatos, pueden prepararse tomando ácido fólico o hierro, y en otra ocasión podrían donar”, concluyó.

La Secretaría de Salud invita a la población a sumarse tanto a las campañas de prevención contra el dengue como a la donación altruista de sangre, acciones fundamentales para fortalecer el sistema de salud en Guanajuato.