Mientras el inédito conflicto entre Israel e Irán entra en su quinto día, el presidente Donald Trump ha dejado entrever cada vez con mayor claridad su disposición a intervenir militarmente. Aunque el Pentágono insiste en que las fuerzas estadounidenses mantienen una postura “estrictamente defensiva” y se limitan a ayudar a Israel a interceptar misiles iraníes, los indicios apuntan a que la Casa Blanca se acerca a una acción directa contra la República Islámica.

Previo a la ofensiva israelí del jueves pasado, Trump aún mostraba apertura para continuar las negociaciones nucleares con Irán, cuya sexta ronda estaba prevista en Omán el domingo 15 de junio. Incluso tras los primeros ataques israelíes, hizo un llamado a Teherán para mantener los esfuerzos diplomáticos.

Sin embargo, el tono cambió radicalmente el lunes. Poco antes de abandonar abruptamente la cumbre del G7 en Canadá, Trump instó a los casi 10 millones de habitantes de Teherán a evacuar la ciudad, y se reunió en la Sala de Situaciones de la Casa Blanca con sus principales asesores de seguridad nacional.

El martes, endureció aún más su postura. Desde su red Truth Social, declaró:

Minutos después, exigió la “¡RENDICIÓN INCONDICIONAL!” de Irán en otro mensaje.

Durante el fin de semana, observadores detectaron el movimiento de unas dos docenas de aviones cisterna KC-135R y KC-46A hacia Europa, aeronaves claves para el reabastecimiento en vuelo de aviones de combate desplegados a larga distancia. Posteriormente, se supo que estos movimientos estaban ligados al aumento de tensiones en Medio Oriente.

El lunes, el portaaviones USS Nimitz fue redirigido desde el mar de China Meridional hacia Medio Oriente, uniéndose al grupo de ataque del USS Carl Vinson, presente en el mar Arábigo desde abril.

Un funcionario del Pentágono explicó a Newsweek:

Uno de los posibles escenarios contempla un ataque estadounidense contra la instalación nuclear subterránea de Fordow, en Irán. Solo un bombardero B-2 de Estados Unidos, capaz de lanzar la bomba penetradora GBU-57/B de 15 toneladas, podría llevar a cabo dicha operación. El enclave más cercano con esta aeronave es Diego García, base naval en el océano Índico donde Estados Unidos ya habría desplegado hasta seis bombarderos en marzo.

Desde la base aérea Whiteman en Misuri, sede de la flota B-2, se anunció el lunes que se elevaban las medidas de seguridad siguiendo órdenes del Comando Norte.

Además, personal estadounidense y sus familias han sido autorizados a abandonar posiciones en Bahréin, Irak y Kuwait, en previsión de ataques terrestres.

El Comando Central estima que hay unos 40,000 efectivos estadounidenses desplegados actualmente en Medio Oriente.

Para ciudadanos estadounidenses que deseen salir de la región, el Departamento de Estado anunció el martes la creación de una fuerza especial. Su portavoz, Tammy Bruce, explicó:

Bruce evitó comentar sobre si Trump busca un cambio de régimen en Irán o si apoya los ataques contra la planta de Fordow. Tampoco confirmó si la diplomacia con Teherán sigue siendo una opción.

Desde que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, suspendió las negociaciones nucleares tras el inicio de los bombardeos israelíes, no ha habido señales de acercamiento diplomático entre Estados Unidos e Irán.

El canciller egipcio Badr Abdelatty habló por separado este martes con Araghchi y con el enviado especial de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff. Aunque no se mencionaron mensajes entre ambos gobiernos, Abdelatty hizo un llamado urgente para evitar una escalada mayor.

Antes del colapso de las conversaciones, Irán insistía en que solo aceptaría un acuerdo nuclear que le permitiera enriquecer uranio a niveles bajos, imposibles de usar en armas. Trump, en cambio, pasó de permitir ese enriquecimiento limitado a exigir su eliminación total.

Un funcionario israelí dijo a Newsweek que, tras los ataques del jueves, Israel estima que Irán posee suficiente material para fabricar hasta 15 bombas nucleares.

Teherán ha prometido responder con más fuerza a los ataques israelíes, y ha advertido que también podría atacar bases militares estadounidenses si Washington entra de lleno en el conflicto. Hasta ahora, Irán no ha atacado ninguna instalación militar estadounidense desde el inicio de las hostilidades.

El vicepresidente JD Vance, conocido por su postura cautelosa frente a intervenciones extranjeras, también respaldó a Trump en medio de la escalada. En una extensa publicación en X (antes Twitter), Vance expresó:

Look, I’m seeing this from the inside, and am admittedly biased towards our president (and my friend), but there’s a lot of crazy stuff on social media, so I wanted to address some things directly on the Iran issue:

First, POTUS has been amazingly consistent, over 10 years, that…

— JD Vance (@JDVance) June 17, 2025