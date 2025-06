Durante la primera mitad de 2025, en el estado no se han presentado secuestros virtuales, destacó el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Aguascalientes (AMHMA), Roberto Ramírez Chávez, quien lo atribuyó a una mayor conciencia por parte de la ciudadanía.

“No hemos tenido casos; afortunadamente, esa cuestión sí ha venido disminuyendo de manera drástica. Es como una cuestión cultural y cada vez la gente va aprendiendo de experiencias ajenas, entonces dicen, ‘ya no me la hacen’ y ya no caen en este tipo de extorsiones” informó.