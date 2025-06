La Dra. Mónica Castillo Delgadillo, profesora investigadora del Centro de Lenguas de la Universidad Panamericana campus Aguascalientes participó en la IATEFL Edinburgh 2025 en Edimburgo, Escocia, donde brindó un taller a profesores de todo el mundo dedicados a la enseñanza del idioma inglés.

La International Association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL), es una distinguida asociación que se encarga de apoyar a profesores y profesionales de la enseñanza del inglés como segundo idioma (ELT) en todo el mundo, en su desarrollo profesional, así como brindar un espacio para conectar e intercambiar ideas.

Uno de los más reconocidos eventos que organiza la asociación es la Conferencia y Exposición Internacional IATEFL, misma que cuenta con más de 600 sesiones académicas, entre las que se incluyen sesiones plenarias principales, presentaciones, talleres, mesas redondas, charlas breves y presentaciones de pósteres.

Al evento asisten profesores, formadores, directivos, autónomos, conferenciantes, redactores de materiales, editoriales, empresas de tecnología educativa, examinadores, becarios, investigadores, ministerios de educación, universidades, centros de formación docente, asociaciones nacionales de docentes y muchos más.

Este año, la conferencia se celebró en Edimburgo, Escocia y reunió a alrededor de 1,200 personas de más de 100 países durante una semana. Durante el evento, la Universidad Panamericana se hizo presente con la participación de la Dra. Mónica Castillo Delgadillo, quien brindó el taller “Virtual escape room activities to promote the TOEFL student agency”.

“Yo desarrollé un virtual escape room, es decir, este tipo de lugares donde sales de una habitación mediante la resolución de diferentes acertijos o resolver preguntas, tipo TOEFL, de acuerdo a un tema, pero yo lo hice de una manera virtual. El tema que elegí fue el castillo de Edimburgo”, comenta la Dra. Castillo.

El propósito de este taller es que los profesores se den cuenta sobre cómo pueden facilitar a los alumnos desarrollar diferentes habilidades de lectura y puedan hacerse cargo de su enseñanza mediante este tipo de actividades prácticas.

“A pesar de que los alumnos puedan tener un buen nivel de inglés, necesitan desarrollar otras estrategias para pasar el examen y obtener un resultado esperado, además de percatarse que pueden incidir en sus resultados si se esfuerzan, si hacen diferentes prácticas, ellos pueden cambiar sus resultados, es decir, aspectos más cognitivos y emocionales”, agrega.

Destacó que lo más enriquecedor de su participación en este tipo de foros es que se puede encontrar a gente con la que, aunque viva del otro lado del mundo, hay muchas coincidencias en cuanto a la forma de enseñar y percibir el aprendizaje, y escuchando a las personas se generan ideas y actividades para dar una posible resolución a esa situación.

“Fue una actividad que realmente les gustó, resultó como yo había planeado y fue una experiencia que me llena de mucha satisfacción al estar en ese foro donde hay tanta gente que se especializa en esta materia de enseñanza”, expresa la profesora.

Además, reconoció que este tipo de participaciones, representan una gran oportunidad para darle visibilidad tanto a México como a la Universidad Panamericana frente a otros países. También, como profesora de idiomas, ha adquirido mayor conocimiento en cuanto a estrategias y formas de enseñanza y aprendizaje, así como generar futuras alianzas o intercambios internacionales.