Puebla, Pue. La diputada local, Susana Riestra Piña, confirmó que el Partido Acción Nacional (PAN) alista promover una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Ciberseguridad, por haber sido aprobada sin el suficiente análisis que se requiere para sustentar cada apartado, y por haber creado un delito como el ciberasedio, que —afirmó— fue inventado para promover la censura.

Susana Riestra Piña explicó que primero, el día de mañana, manifestarán su posicionamiento legislativo, para que los debates sean consultados con especialistas, toda vez que ha sido evidente que no se puede confiar en la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que —dijo— legisla temas con total desconocimiento.

Bajo este contexto, Susana Riestra Piña retomó la postura de la secretaria de Gobernación federal, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, sobre un país con libre expresión y cero censura, para que desde el Congreso local se trabaje de forma correcta en la aprobación de leyes como la Ley de Ciberseguridad.

“Si de verdad no hay censura, que abran las puertas. Lo que no podemos permitir es que se convierta en un monólogo, más cuando no hay sustentos técnicos y legislativos. El delito de ciberasedio es un delito creado que no tiene fundamento”, dijo la panista Susana Riestra Piña.