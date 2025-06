Uno de los médicos acusados en relación con la muerte del actor Matthew Perry, el doctor Salvador Plasencia, acordó declararse culpable de cuatro cargos por distribución de ketamina, según un nuevo documento judicial presentado en Los Ángeles. A cambio de la declaración, los fiscales retirarán tres cargos adicionales de distribución y dos por falsificación de documentos, informó la agencia Associated Press.

¿QUÉ LE OCURRIÓ A MATTHEW PERRY?

El 28 de octubre de 2023, Matthew Perry fue hallado inconsciente en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles. El informe de la Oficina Forense del Condado de Los Ángeles determinó que el actor murió por los efectos agudos de la ketamina. También se señaló que la enfermedad coronaria y la sumersión contribuyeron a su fallecimiento, el cual fue clasificado como accidental.

A lo largo de los años, Perry fue abierto sobre sus luchas contra las adicciones. En su autobiografía de 2022, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, reveló que comenzó a beber a los 14 años.

Matthew Perry alcanzó la fama mundial interpretando a Chandler Bing en la exitosa comedia de NBC Friends, junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc. También participó en otras series como Studio 60 on the Sunset Strip, Go On y The Odd Couple, y en películas como The Whole Nine Yards y 17 Again.

¿QUÉ SE SABE DEL ACUERDO JUDICIAL?

El doctor Salvador Plasencia operaba una clínica de atención urgente en Malibú, California, y admitió haber conocido a Perry a través de otro paciente. Según el acuerdo firmado y presentado el lunes ante una corte de Los Ángeles, Plasencia suministró 20 viales de ketamina, pastillas y jeringas tanto al actor como a su asistente personal, Kenneth Iwamasa, en los días previos a su muerte.

El acuerdo de culpabilidad establece que Plasencia podría enfrentar hasta 40 años de prisión federal. Su declaración formal se espera en las próximas semanas.

El otro médico implicado en el caso, Mark Chavez, también acordó declararse culpable en 2024 por su rol como proveedor de ketamina a Perry. Otros dos acusados han hecho lo mismo en intercambio por su cooperación con la fiscalía.

En una conversación por mensaje de texto incluida en los documentos, Plasencia escribió a Chavez:

“Me pregunto cuánto pagará este idiota”, refiriéndose a Matthew Perry.

LA REACCIÓN DE SUS COMPAÑEROS DE FRIENDS

El fallecimiento de Matthew Perry conmovió profundamente a sus colegas y amigos. En emotivos mensajes compartidos en redes sociales tras su muerte, los actores de Friends rindieron tributo a su compañero:

Jennifer Aniston:

“Tener que decir adiós a nuestro Matty ha sido una ola de emociones como nunca antes. Amamos profundamente a ese hombre. Siempre fuimos los seis.”

Lisa Kudrow:

“Gracias por hacerme reír hasta que me dolieran los músculos y me brotaran lágrimas todos los días. Gracias por enseñarme sobre la gracia y el amor.”

Courteney Cox:

“Estoy agradecida por cada momento que compartí contigo. Te extraño todos los días.”

David Schwimmer:

“Nunca olvidaré tu impecable sentido del humor. Tenías corazón, y lo compartiste con nosotros.”

Matt LeBlanc:

“Decirte adiós me pesa en el alma. Siempre sonreiré al pensar en ti. Vuela alto, hermano. Supongo que te quedarás con los 20 dólares que me debías.”

¿QUÉ SIGUE?

El doctor Chavez, quien ya se declaró culpable por conspiración para distribuir ketamina, recibirá sentencia en septiembre de 2025. En tanto, Plasencia se presentará ante la corte en las próximas semanas para formalizar su declaración.

Este caso subraya los riesgos del uso no supervisado de anestésicos como la ketamina, especialmente en contextos de adicción y salud mental, un tema al que Perry dedicó gran parte de su vida pública en sus últimos años. N