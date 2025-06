China está desarrollando ojivas nucleares a un ritmo más acelerado que cualquier otro país del mundo, lo que la consolida como la tercera mayor potencia nuclear global, solo por detrás de Rusia y Estados Unidos, según un nuevo informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés).

El documento, publicado este lunes, destaca la rápida modernización y expansión del arsenal nuclear chino, en medio de un importante fortalecimiento de sus capacidades militares convencionales y estratégicas.

¿QUÉ DICE CHINA?

Al ser consultado por la prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, sostuvo que China mantiene sus capacidades nucleares en un nivel mínimo y sigue una estrategia defensiva. Afirmó además que el país “nunca entra en una carrera armamentista”.

Newsweek contactó al Ministerio de Defensa chino para solicitar comentarios, sin recibir respuesta inmediata.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

China forma parte del grupo de nueve países con armas nucleares reconocidas o conocidas. Junto a Estados Unidos y Rusia, también cuentan con arsenales nucleares Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel, este último sin confirmación oficial de su capacidad nuclear.

Las cifras de la capacidad nuclear por país es de:

Rusia: 5459 ojivas.

Estados Unidos: 5177.

China: 600.

Francia: 290.

Reino Unido: 225.

India: 180.

Pakistán: 170.

Israel: 90.

Corea del Norte: 50.

El informe del SIPRI se publica en un contexto de tensión creciente entre potencias nucleares y advertencias del Pentágono de que China podría superar las 1,000 ojivas nucleares antes de 2030.

Pese a que Beijing nunca ha revelado oficialmente el tamaño de su arsenal, el presidente Xi Jinping ordenó en 2023 acelerar el desarrollo de fuerzas de disuasión estratégica. Ese mismo año, China realizó un inusual ensayo de un misil balístico intercontinental (ICBM) con capacidad nuclear.

¿QUÉ REVELA EL INFORME?

El estudio anual del SIPRI estima que, hasta enero de 2025, el arsenal nuclear mundial ascendía a 12,241 ojivas, de las cuales 9,614 estaban disponibles en reservas militares activas y 2,627 habían sido retiradas pero aún no desmanteladas.

Rusia lidera con 5,459 ojivas, de las cuales 4,309 están en su arsenal operativo.

Estados Unidos posee unas 5,177 ojivas, con 3,700 desplegadas o almacenadas.

China ya cuenta con al menos 600 ojivas, un aumento de 100 en un solo año. Según el SIPRI, las 600 están listas para su uso inmediato, y 24 habrían sido ya desplegadas.

Aunque el arsenal chino sigue siendo significativamente menor al ruso y estadounidense, el informe proyecta que para 2035 podría alcanzar hasta 1,500 ojivas, lo que representaría un tercio del poder nuclear actual de las dos principales potencias.

LAS CAPACIDADES NUCLEARES DE CHINA

Según el informe, el Ejército Popular de Liberación puede lanzar sus ojivas mediante:

20 bombarderos H-6N con capacidad nuclear.

72 misiles balísticos lanzados desde submarinos .

712 misiles balísticos terrestres, desplegados en silos fijos o plataformas móviles.

Respecto a su fuerza de misiles intercontinentales (ICBM), con alcances superiores a 5,500 kilómetros, el informe señala que China ha completado o está por finalizar alrededor de 350 nuevos silos ICBM en tres zonas desérticas del norte y tres regiones montañosas del este del país.

Además, China está modernizando sus submarinos nucleares clase Tipo 094, dotándolos de misiles de mayor alcance, y desarrolla una nueva generación de submarinos y bombarderos nucleares, fortaleciendo así su tríada nuclear (capacidad de lanzamiento desde tierra, mar y aire).

¿QUÉ DICEN LOS EXPERTOS?

El SIPRI advirtió en su análisis que, históricamente, China ha mantenido separadas sus ojivas, misiles y lanzadores en tiempos de paz, con protocolos para ensamblarlos solo en caso de crisis. Sin embargo, en los últimos años —incluido 2024— se ha especulado si esa postura aún se mantiene vigente.

En una conferencia reciente, el portavoz Guo Jiakun reafirmó la doctrina de “no primer uso” de armas nucleares bajo ninguna circunstancia y el compromiso de China de no amenazar ni atacar con armas nucleares a Estados no nucleares ni a zonas libres de armas nucleares.

¿QUÉ SIGUE?

Beijing ha rechazado la propuesta de Washington para entablar negociaciones sobre control nuclear, calificándola de “injusta e irrealista”. El informe del SIPRI advierte que los actuales mecanismos internacionales de control de armas están gravemente debilitados, lo que aumenta el riesgo de una nueva carrera armamentista nuclear. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)

NW Noticias te recomienda también estas notas: