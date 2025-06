Junio es el mes del orgullo LGBTTTIQA+ en el que se conmemora y se vive la lucha por la igualdad por las personas de la diversidad, sin importar su orientación sexual o identidad de género. Muchas instituciones públicas y privadas suman a sus campañas la bandera del orgullo de la diversidad. Sin embargo, su práctica cotidiana está muy alejada de la inclusión. Esto fue lo que denunció Felipe Osornio, artista no binario, conocido como Lechedevirgen Trimegisto, luego de que tratara de visitar el Museo Nacional de Arte y se le negara tener la visita como cualquier otra persona de visita, además de impedirle tomarse fotos en el vestíbulo del recinto cultural localizado en el Centro Histórico de Ciudad de México.

LA DENUNCIA DEL ARTISTE

Las disidencias sexuales son blanco de la discriminación institucional y esto se expresa en distintos hechos durante el año. Para este caso resulta muy inconsistente, puesto que el museo tiene un largo pendón con los colores de la bandera de la diversidad.

“El día de ayer, 15 de junio de 2025, acudí a ver la exposición ‘Bajo el Signo de Saturno’ al Munal y fui discriminade desde que llegué, se me negó la entrada al baño, me prohibieron tomarme fotografías a pesar de que otras personas lo podrían hacer, nos vigilaron durante toda nuestra visita como si fuéramos criminales a mi y a mi grupo de amigues”, detalló por medio de una publicación en redes sociales en la explanada frente al recinto.

Para no dejar la cosa en términos de solo el personal de seguridad, esto escaló hasta el curador del Munal quien no defendió al visitante. “El mismo curador del museo se acercó a mi para exclusivamente decirme a mi que no podía tomar fotos más que a la arquitectura y a las obras, incluso dijo conocer mi trabajo artístico y en lugar de sentirme bienvenide me sentí muy incómode, vigilade, hostigade, perseguide”, detalla en su publicación.

“Yo quiero hacer esto público porque es horrible que las instrumentalicen nuestras luchas, la bandera, el arcoíris para decir que son incluyentes y que traten así a la población”, dijo le artiste.

LA DISCULPA INSTITUCIONAL POR PARTE DEL MUNAL

La denuncia del artiste escaló hasta el punto de que la dirección de este recinto, dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes. Externando una disculpa y fijando un posicionamiento acerca de la inclusión y capacitación del personal respecto a la diversidad sexual.

“El Museo Nacional de Arte expresa su más sincera disculpa al artista no-binarix Lechedevirgen Trimegisto, así como a sus acompañantes, por la mala experiencia que vivieron durante su visita el pasado domingo 15 de junio de 2025”, menciona en su publicación en redes sociales la institución.

“Hacemos el compromiso de reforzar la capacitación y programar de inmediato talleres de sensibilización en temas de diversidades sexuales, género, enfoques antirracistas e inclusión, dirigidos a todo el equipo de los museos, con el fin de garantizar un espacio seguro y respetuoso para quienes nos visitan”, subraya la institución.

Algo está ocurriendo en el mundo del arte y la cultura en México, puesto que se han presentado serios tropezones que no dejan claro si se está improvisando o el relevo no está saliendo bien para la presente administración. N

