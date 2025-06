Se tienen identificadas al menos 40 viviendas en riesgo de colapso, especialmente ante la temporada de lluvias, informó el secretario de Desarrollo Urbano del municipio de Aguascalientes, Óscar Tristán Rodríguez Godoy, quien detalló que estas casas se encuentran principalmente dentro del perímetro del Centro Histórico.

Indicó que muchas de estas viviendas están deshabitadas desde hace décadas, y aunque el municipio cuenta con los datos catastrales, no siempre es posible localizar a los propietarios, ya sea porque fallecieron, no dejaron testamento o las propiedades cambiaron de manos mediante contratos privados sin formalización legal.

“Ahorita tengo dos, una aquí en la calle Héroes de Chapultepec y otra en la calle del Sol en el barrio del Encino. Son las que andamos buscando a los propietarios, pero luego los vecinos me dicen: ‘Han pasado 30 años y no he visto que haya ingresado alguien a esa vivienda’”, detalló.