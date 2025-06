En menos de cinco meses Donald Trump ha captado la atención pública por diversas acciones durante su segundo mandato. Entre ellas destacan las deportaciones masivas, el conflicto con instituciones educativas —en especial con la Universidad de Harvard— y su ruptura amistosa con Elon Musk. Ahora, en medio de una nueva controversia, el mandatario republicano y The Trump Organization —empresa en la que participan sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump— anunciaron el lanzamiento de su propio servicio de telefonía móvil, así como su celular T1 Phone.

De acuerdo con su sitio web, el servicio Trump Mobile o T1 Mobile promete un plan a un precio de 47.45 dólares mensuales (898 pesos), el cual incluye llamadas, mensajes de texto y datos ilimitados; llamadas internacionales a 100 destinos, asistencia carretera proporcionada por Drive America, entre otros “beneficios”. La compañía se presenta como un proveedor de servicios inalámbricos de nueva generación, con tecnología 5G respaldada por los tres principales operadores de telefonía móvil en el país.

De acuerdo con El País, que cita a The Trump Organization, la empresa llegó a un acuerdo con las tres grandes compañías de telefonía de Estados Unidos (Verizon, T-Mobile y AT&T) para prestar su servicio a través de sus redes.

📲Announcing Trump Mobile, a transformational, new cellular service designed to deliver top-tier connectivity, unbeatable value and all-American service for our nation’s hardest-working people.🇺🇸

Visit https://t.co/L8R8m1vvA9 to learn more. pic.twitter.com/rAPICObtKr

— The Trump Organization (@Trump) June 16, 2025