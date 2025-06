Shane van Gisbergen brilló con autoridad este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez al quedarse con la victoria en la Viva México 250, la primera carrera puntuable de la NASCAR Cup Series celebrada fuera de Estados Unidos. El piloto neozelandés del equipo Trackhouse Racing partió desde la pole position y dominó gran parte de la competencia, asegurando con este triunfo su lugar en los Playoffs de la máxima categoría del automovilismo estadounidense.

Conduciendo el auto #88, Van Gisbergen no solo resistió la presión de figuras como Christopher Bell y Alex Bowman, sino también las difíciles condiciones climatológicas. Desde la primera vuelta, la lluvia obligó a todos los autos —37 en total— a ingresar a pits para cambiar a neumáticos de lluvia, añadiendo un desafío extra a una carrera ya de por sí histórica.

Este es el primer triunfo de Van Gisbergen en la temporada y el segundo en su carrera dentro de la NASCAR Cup Series, tras su debut ganador en las calles de Chicago en 2023. La diferencia con la que cruzó la meta fue contundente: 16.567 segundos por delante de Bell. Completaron el podio Chase Elliott, seguido de Bowman, Michael McDowell, John Hunter Nemechek y Chase Briscoe. Los diez primeros en el trazado mexicano los cerraron Cole Custer, William Byron y Chris Buescher.

DANIEL SUÁREZ DA LA CARA POR MÉXICO

El mexicano Daniel Suárez, quien brilló el sábado en The Chilango 150 de la NASCAR Xfinity Series, no logró replicar su actuación en la Viva México 250 y finalizó en la posición 19. No obstante, fue protagonista en las primeras etapas de la competencia, liderando por momentos con el auto #99 también de Trackhouse Racing, y demostrando que puede pelear al más alto nivel.

La carrera no estuvo exenta de incidentes. Uno de los momentos clave ocurrió en las primeras vueltas cuando Kyle Busch, al perder el control de su auto #8 al final de la recta principal, provocó un accidente que dejó fuera a Kyle Larson (#5) y comprometió el rendimiento de Justin Haley, Zane Smith y Chase Briscoe.

UN HITO PARA NASCAR Y PARA MÉXICO

La Viva México 250 no solo representó la expansión de la NASCAR Cup Series al mercado internacional, sino también una vibrante demostración del potencial del auto Next Gen en todo tipo de circuitos. El evento marcó al décimo piloto clasificado a los Playoffs, consolidando a Van Gisbergen como una amenaza seria para el campeonato.

Con una afición entregada en el Hermanos Rodríguez y una carrera repleta de emoción, la NASCAR Cup Series firmó un capítulo inolvidable en territorio mexicano, augurando nuevas oportunidades para que México siga siendo parte del calendario oficial. N

NW Noticias te recomienda también estas notas: