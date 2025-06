Una fotografía no solo muestra lo que ocurre: también revela lo que muchos prefieren ignorar. Bajo esa premisa se inauguró en la Galería Francisco Díaz de León de Casa Terán la exposición colectiva “El otro lado del mundo”, una muestra que reúne el trabajo de diez fotoperiodistas de Aguascalientes y que estará disponible al público hasta el 20 de septiembre.

La exhibición está integrada por 30 imágenes que retratan momentos de la vida social, política y cotidiana de la entidad desde una óptica directa y honesta. Los autores son María Miranda, Anabel Cordero, Cristian de Lira, Beto Ureña, Roberto Guerra, Alan Palafox, Badir Hernández, Adrián Carmona, Karla Barba y Gerardo Santoyo, todos con trayectoria en medios locales y nacionales.

Durante la inauguración, la directora de Casa Terán, Itzel Acero, recordó que esta es la primera muestra de fotoperiodismo en ese espacio y destacó que el proyecto fue gestado durante más de un año:

“Queríamos rendir homenaje al periodismo, pero sobre todo a esa mirada valiente que retrata lo que otros no ven. El fotoperiodismo es una vocación, una manera de contar historias con luz y sombra, una forma de decir la verdad sin necesidad de palabras”, expresó.

Por su parte, el presidente municipal Leonardo Montañez habló sobre el valor social de la fotografía documental y la importancia del riesgo que asumen quienes están detrás de la cámara:

“Gracias a ustedes logramos captar la realidad, sin maquillaje, sin filtros. Es una labor que implica peligro, pero que también forma parte de la historia. No se trata solo de felicitarlos, sino de reconocer que esto es más serio de lo que parece. Si no fuera por su arrojo, muchas realidades simplemente no las conoceríamos”, dijo ante los asistentes.