La película de “Toy Story” es, sin lugar a dudas, la joya de la corona de Pixar. Con cuatro películas que han recaudado más de 3,200 millones de dólares a nivel mundial, la saga ha cosechado premios y reconocimientos, incluidos dos Premios Óscar a Mejor Película Animada y una histórica nominación a Mejor Película en los premios de la Academia.

Ahora, casi 30 años después del lanzamiento de la primera cinta, “Toy Story 5” está en camino y Pixar ha comenzado a revelar detalles clave sobre esta esperada continuación.

Pete Docter, director creativo de Disney Pixar, compartió los primeros dos minutos del filme y confirmó el enfoque temático que marcará esta quinta entrega: la tensión entre el juego tradicional y la tecnología. Bajo el lema “Toys meet Tech” (Los juguetes se enfrentan a la tecnología), el nuevo villano de la historia será nada menos que una tablet infantil llamada LilyPad, muy similar en diseño a los dispositivos educativos LeapPad de la marca LeapFrog.

Aunque aún no se ha revelado el nombre oficial del personaje ni qué actor le dará voz, se sabe que LilyPad tiene ideas distintas sobre lo que es mejor para Bonnie, la niña que heredó a Woody y compañía al final de “Toy Story 3”.

Cada entrega de “Toy Story” ha presentado antagonistas con una carga simbólica que refleja los desafíos del juego infantil. Desde Sid, el niño destructor de juguetes en la primera película, hasta Stinky Pete, el coleccionista que quería alejar los juguetes de los niños para exhibirlos en un museo, los villanos han representado amenazas al vínculo entre juguetes y pequeños.

A kids tablet LilyPad will be a villain in ‘TOY STORY 5’

The tablet has a different perception of what’s best for Bonnie in contrast to the toys. pic.twitter.com/5R0qDGyQGt

