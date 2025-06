El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, emitió este sábado un mensaje claro en medio de la creciente tensión bélica en Oriente Medio: “La continuación de la agresión sionista provocará una respuesta más fuerte y contundente por parte de las fuerzas armadas iraníes”, aseguró durante una llamada con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, según informó la presidencia iraní.

La declaración se produce tras dos días de enfrentamientos directos entre Israel e Irán, un episodio inédito que marca un nuevo nivel de hostilidad entre ambos países. Pezeshkian, recién investido como presidente tras unas elecciones marcadas por la alta abstención y el descontento popular, ha dejado claro que no permitirá ataques a territorio iraní sin represalias.

En paralelo, China expresó su apoyo a Irán en lo que calificó como la defensa de sus “derechos legítimos”. El respaldo chino se suma al de otros actores regionales que exigen contención y un retorno a la vía diplomática, en un contexto cada vez más volátil.

Uno de los principales reveses diplomáticos se dio este sábado, cuando Omán anunció la cancelación de las conversaciones previstas entre Estados Unidos e Irán, programadas para el domingo en Mascate. “Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, que debían tener lugar este domingo, no se celebrarán. Pero la diplomacia y el diálogo continúan siendo la única vía hacia una paz duradera”, escribió en la red X el ministro de Relaciones Exteriores omaní, Badr Albusaidi.

El motivo de la cancelación apunta directamente a la participación de Estados Unidos en los ataques contra Irán, una acción que, según Teherán, compromete seriamente la credibilidad de Washington en las negociaciones nucleares.

El presidente Pezeshkian fue enfático en sus críticas hacia la Casa Blanca: “La coordinación del régimen sionista con Estados Unidos en su agresión contra el territorio iraní, en plenas negociaciones, revela la falta de honestidad”, expresó en la misma llamada con el mandatario paquistaní.

