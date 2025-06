Israel vivió este viernes uno de los mayores ataques con misiles de su historia reciente, luego de que Irán cumpliera su amenaza de represalia tras un presunto ataque israelí contra instalaciones nucleares y militares en territorio iraní. Teherán lanzó más de 150 misiles hacia distintos puntos del territorio gobernado por Benjamín Netanyahu, en una ofensiva que calificó como “la apertura de las puertas del infierno” contra su “enemigo sionista”.

La mayoría de los proyectiles fueron interceptados antes de alcanzar sus objetivos, gracias al escudo defensivo más sofisticado de Israel: la Cúpula de Hierro (Iron Dome), un sistema antimisiles que se ha convertido en pilar de la estrategia de defensa nacional desde su implementación en 2011.

La Kipat Barzel, como se le conoce en hebreo, está diseñada para detectar, rastrear e interceptar cohetes de corto alcance, drones y otros proyectiles a una distancia de entre 4 y 70 kilómetros. Utiliza un radar de detección que activa automáticamente un sistema de control de batalla y, en caso necesario, lanza misiles Tamir capaces de interceptar las amenazas en pleno vuelo.

Sin embargo, dado lo copioso del ataqué iraní lograron penetrar el escudo en el área urbana de Tel Aviv.

Explosions rock Tel Aviv. But don’t worry—this would never happen if Donald Trump were president.

…Oh wait. He is president. And it is happening. pic.twitter.com/dOp0rKt0vr

— Lev Parnas (@levparnas) June 13, 2025